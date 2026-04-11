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Calcio | 11 aprile 2026, 20:20

Calcio | Juniores Nazionali. I risultati dell'ultima giornata e la classifica finale, il Vado vince ma non farà i playoff

Il Gozzano attiva il gap necessario per sfidare direttamente l'Asti, chiude al quinto posto un bel Celle Varazze

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