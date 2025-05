Calciomercato. Carro Gainza lascia il Savona: "Ho dato tutto, ringrazio società, mister, staff e tifosi"

E' un messaggio di gratitudine quello rivolto da Mateo Carro Gainza al Savona.

Il centrocampista uruguaiano è stato uno dei tanti protagonisti del dominio biancoblu sul girone B di Prima Categoria.

Ora però, come dichiarato dallo stesso giocatore, è tempo di una nuova avventura:

"Sì è conclusa questa stagione raggiungendo il obbiettivo, ancora è lunga la strada per il Savona che deve tornare a dove merita! Della mia parte ho dato tutto e devo solo che ringraziare ai miei compagni, società, mister e staff e tifosi!!

Le nostre strade si separano e comincia una nuova avventura per me! Grazie a tutti".