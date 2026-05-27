Calcio | Cairese e Buttu nemici - amici: gialloblu e tecnico sempre più vicini

Sembrano ormai esserci pochi dubbi sul nome del tecnico che guiderà la Cairese nella prossima stagione.

Da qualche giorno, infatti, la candidatura di mister Pietro Buttu ha preso sempre più quota dalle parti del Brin. Già all’indomani della retrocessione in Eccellenza, il nome dell’ormai ex allenatore del Derthona figurava al primi posto nella lista dei desideri della dirigenza valbormidese.

Un'ipotesi che inizialmente aveva suscitato un certo stupore. Le tante sfide vissute negli anni su fronti opposti avevano infatti generato anche qualche attrito, ma in questo momento la Cairese ha bisogno di affidarsi a un nome di assoluta affidabilità per provare a riconquistare immediatamente la Serie D.

Sul fronte della rosa sono attesi diversi cambiamenti, anche se Buttu conosce già bene molti elementi dell’organico che ha disputato l'ultimo campionato, avendo lavorato in passato con giocatori come i fratelli Graziani, Anselmo, Gargiulo, Scarrone e Jebbar.

Sia Buttu sia la Cairese sono reduci da una delle stagioni più complicate degli ultimi anni, ora il reciproco auspicio è di poter rilanciare insieme le proprie ambizioni.