Calcio | Asta US Albenga, depositata l'offerta da parte della "cordata Conoscenti"

Manca ormai una settimana all’asta per il marchio dell’US Albenga e, dopo la presa di posizione pubblica di Davide Conoscenti e Brian Piave, nel pomeriggio di oggi è stata depositata l’offerta della cordata presso l’ufficio del curatore fallimentare Alberto Marchese.

Solo all’apertura delle buste si scoprirà chi avrà presentato l’offerta più alta, elemento decisivo nel caso non si registrino rilanci. In tal caso, infatti, l’aggiudicazione del marchio avverrebbe automaticamente a favore della proposta economicamente più elevata.

Una possibilità che, ad oggi, non sembra però tra le più probabili, considerando il forte fermento che circonda l'appuntamento del 4 giugno.

L’appuntamento è fissato al Tribunale di Savona: l’apertura delle buste avverrà alle 14:30.