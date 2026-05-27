Calcio | Barilari non sarà l'allenatore del Vado, il tecnico ha firmato con il Pineto

Da diverse settimane non avevamo più affiancato il nome di Enrico Barilari al Vado.

I contatti tra le parti ci sono effettivamente stati, ma la pista mano a mano si è andata a raffreddare.

Non ha infatti stupito vedere un altro club, in modo particolare il Pineto, confermare l'ingaggio del mister ex Foggia e Sestri Levante:

"Il Pineto Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra per la stagione sportiva 2026/2027 a mister Enrico Barilari. L’accordo, definito dal Direttore Sportivo Marcello Di Giuseppe, prevede un contratto della durata di un anno.

Classe 1974, ligure, Barilari arriva a Pineto dopo le esperienze sulle panchine di Sestri Levante, Sorrento e Foggia, percorso che si aggiunge al lavoro svolto negli anni precedenti nei settori giovanili di Lavagnese e Spezia, realtà nelle quali ha maturato competenze e consolidato il proprio profilo tecnico.

Allenatore dalla forte identità calcistica e con un percorso fondato sui concetti di crescita, condivisione e valorizzazione del gruppo, Barilari è pronto ad iniziare la sua avventura in biancazzurro con entusiasmo e determinazione.

Al nuovo mister il benvenuto del Club e l’augurio di buon lavoro per l’inizio del nuovo percorso.

Il tecnico verrà presentato ufficialmente in una conferenza stampa che si terrà prossimamente."