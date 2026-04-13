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Sport acquatici | 13 aprile 2026, 11:32

Nuoto giovanile | Virginia Uccelli regina d’Italia: secondo titolo consecutivo nei 5 km

Tesserata per Superba Nuoto, Virginia si allena con la società ingauna Idea Sport

Nuoto giovanile | Virginia Uccelli regina d’Italia: secondo titolo consecutivo nei 5 km

Virginia Uccelli si conferma sul tetto d’Italia conquistando la medaglia d’oro ai Campionati Italiani indoor giovanili 2026 nei 5 km stile libero (categoria 2011), centrando il secondo titolo consecutivo.

Il 14 aprile a Riccione, la giovane atleta ha imposto ancora una volta il proprio ritmo, prendendo il comando della gara e confermandosi tra le assolute protagoniste del panorama nazionale di categoria.

Il successo indoor si aggiunge a quello già ottenuto nella stagione outdoor: un doppio percorso vincente che porta il bilancio complessivo a tre titoli italiani nei 5 km, dato che racconta in modo netto continuità e superiorità nella specialità.

Tesserata per Superba Nuoto, Virginia si allena con la società Idea Sport, con sede ad Albenga, guidata dal presidente Paolo Palazzo.

Il suo percorso tecnico e di crescita è seguito da Davide Dreossi, figura chiave nello sviluppo di un’atleta capace di confermarsi con continuità ai vertici nazionali.

Il tris nei 5 km non è più soltanto una vittoria: è una conferma di dominio. Virginia Uccelli si sta affermando come una delle certezze più solide del nuoto giovanile

cs

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