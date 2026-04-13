Virginia Uccelli si conferma sul tetto d’Italia conquistando la medaglia d’oro ai Campionati Italiani indoor giovanili 2026 nei 5 km stile libero (categoria 2011), centrando il secondo titolo consecutivo.
Il 14 aprile a Riccione, la giovane atleta ha imposto ancora una volta il proprio ritmo, prendendo il comando della gara e confermandosi tra le assolute protagoniste del panorama nazionale di categoria.
Il successo indoor si aggiunge a quello già ottenuto nella stagione outdoor: un doppio percorso vincente che porta il bilancio complessivo a tre titoli italiani nei 5 km, dato che racconta in modo netto continuità e superiorità nella specialità.
Tesserata per Superba Nuoto, Virginia si allena con la società Idea Sport, con sede ad Albenga, guidata dal presidente Paolo Palazzo.
Il suo percorso tecnico e di crescita è seguito da Davide Dreossi, figura chiave nello sviluppo di un’atleta capace di confermarsi con continuità ai vertici nazionali.
Il tris nei 5 km non è più soltanto una vittoria: è una conferma di dominio. Virginia Uccelli si sta affermando come una delle certezze più solide del nuoto giovanile
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Sport acquatici | 13 aprile 2026, 11:32
Nuoto giovanile | Virginia Uccelli regina d’Italia: secondo titolo consecutivo nei 5 km
Tesserata per Superba Nuoto, Virginia si allena con la società ingauna Idea Sport
Virginia Uccelli si conferma sul tetto d’Italia conquistando la medaglia d’oro ai Campionati Italiani indoor giovanili 2026 nei 5 km stile libero (categoria 2011), centrando il secondo titolo consecutivo.