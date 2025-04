Calcio. Ceriale raggiunto in pieno recupero e beffato ai rigori, la Sammargheritese vince la Coppa Italia di Promozione

CERIALE - SAMMARGHERITESE 3-5 d.c.r (44' Genduso - 93' Casoni)

FINISCE QUI: CERIALE KO AI RIGORI, LA COPPA ITALIA DI PROMOZIONE E' DELLA SAMMARGHERITESE

5S) Moladori incrocia col sinistro, è vittoria per i genovesi

4C) E. Prudente colpisce la traversa, match point Sammargheritese

4S) Canovi con freddezza, piattone mancino che taglia fuori causa Vinci

3C) a segno anche Vierci, pareggia il Ceriale

3S) Di Lisi non sbaglia, 2-1 Sammargheritese

2C) errore di Giudice, Raffo si tuffa sulla destra e respinge. Nuova parità dopo due penalty a testa

2S) Segna Massaro, soluzione centrale che spiazza Vinci

1C) Genduso col brivido! Raffo tocca, ma la palla si insacca! 1-0 biancoblu

1S) Parata di Vinci su Battaglia! Parte male la squadra arancioblu

Scelta la porta lato Cogoleto, iniziera la Sammargheritese

Ultimo check sulle due panchine, si scelgono i tiratori che andranno a calciare dagli undici metri

RIGORI



La Coppa Italia di Promozione si deciderà ai rigori! 1-1 al termine dei supplementari tra Ceriale e Sammargheritese

120' due di recupero

119' ultimi palloni buttati in avanti da una parte all'altra, si avvicina la lotteria dei rigori

115' sinistro debole facilmente respinto dalla barriera, Vierci è poi costretto a spendere il cartellino per frenare la ripartenza arancioblu

113' Maucci scomposto e in ritardo su Vierci, punizione dal limite per il Ceriale, Bonifazio subito sul punto di battuta. Giallo per il difensore genovese

111' Bonifazio svetta sul rinvio di Raffo, Vierci apre per Melegazzi che calcia in corsa col sinistro spedendo a lato non di molto

109' a terra Vierci, dolorante, e Battaglia, ancora colpito dai crampi. Giocatori sempre più in riserva dopo quasi due ore di gioco

107' gioco pericoloso di Massaro ai danni di Genduso, ci prova poi pochi secondi più tardi Canovi, esterno destro con il corpo troppo all'indietro che finisce abbondantemente a lato

106' parte forte il Ceriale che non riesce a mandare al tiro Bonifazio dopo il tentativo di sponda con il tacco da parte di Vierci, crampi intanto per Battaglia

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE



Finisce il primo tempo supplementare, cambio di campo e via agli ultimi quindici minuti prima degli eventuali rigori

105' super parata di Vinci! Casoni calcia da due passi a botta sicura, respinge con il corpo il numero uno biancoblu che rimane anche a terra dolorante. Arancioblu vicinissimi al 2-1

104' chiude in avanti la Sammargheritese, chance su palla inattiva dal vertice dell'area, c'è Battaglia pronto a recapitare nei sedici metri

102' fiammata del Ceriale, Secco va giù in area, il direttore di gara fa cenno di proseguire

100' Casoni fermato in posizione di fuorigioco, iniziano a scaldarsi anche gli animi in campo, la tensione si fa sentire

96' Bonifazio rileva un acciaccato G. Beluffi, è il quinto cambio ordinato da Mambrin

93' Virtuosi mette in mezzo un pallone invitante per la testa di Massaro, che non riesce però ad imprimere la forza necessaria per impensierire Vinci

Si riparte!

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE



Si va ai supplementari: la Sammargheritese riacciuffa il Ceriale in pieno recupero, si giocherà fino al 120'

94' fischiato fallo di mano a Secco che aveva segnato la rete del 2-1 a favore del Ceriale, ferma tutto Esposito di La Spezia

93' CASONI, IL PAREGGIO DELLA SAMMARGHERITESE: tiro cross deviato da un difensore biancoblu che inganna Vinci, è 1-1 al "Gambino", beffa atroce per la squadra di Mambrin

92' Melegazzi non fa complimenti con Meacci, la Sammargheritese prova a buttare su l'ennesimo pallone

90' fallo di mano in attaco da parte di Di Lisi, saranno intanto cinque i minuti di recupero

88' Canovi si libera a destra ma sbaglia completamente il traversone, respira il Ceriale

87' gioco fermo per uno duro scontro tra Vinci e un compagno di squadra, ne approfitta Giacobbe che si gioca l'ultima carta: dentro Maucci al posto di Guarella

85' traversone di Guarella, uno dei più positivi nella Sammargheritese, per la testa di Battaglia, pallone colpito in precario equilibrio che termina docile tra le braccia di Vinci

81' esce un dolorante Kacellari, minuti finale per L. Beluffi

78' Melegazzi per Molina è il terzo cambio di Mambrin

77' calcia col destro Massaro, la barriera biancoblu fa muro e rispedisce al mittente

76' altra punizione dal limite per la Sammargheritese, tre giocatori sul punto di battuta

72' diagonale in corsa di Casoni che termina un metro sopra la traversa, Mambrin intanto inserisce Vierci al posto di Mariani

70' spazio a Canovi al posto di Tomè, Giacobbe si gioca il tutto per tutto nel tentativo di riprendere il punteggio

67' terzo cambio per la formazione genovese: Traverso rileva Casanova

66' chance per G. Beluffi che evita Raffo in uscita, ma il suo destro viene respinto da Mortola bravo a chiudere in scivolata

65' primi cambi da una parte all'altra: nel Ceriale spazio a Gagliano al posto di Pescio, per la Sammargheritese sono Casoni e Moladori le novità per mister Giacobbe

64' destro telefonata di Massaro che Vinci respinge in tuffo, sulla ripartenza dei biancoblu viene ammonito per proteste Di Lisi

63' Zanasi a tu per tu con Vinci non riesce a spingere in porta, ma era tutto fermo per la posizione di offside del numero undici arancioblu

62' punizione di Casanava deviata in angolo dalla barriera, prova ad alzare il pressing la squadra genovese

58' Sammargheritese pericolosa sugli sviluppi del corner battuto da Casanova, bravo Vinci ad allontanare con i pugni

56' Kacellari spara alle stelle, tentativo da dimenticare per il numero quattro biancoblu

55' ancora Bacigalupo in ritardo su Mariani, altra punizione, questa volta da posizione centrale, a favore della squadra di Mambrin, che ha approcciato bene la ripresa

54' pallone forte e teso in mezzo calciato da Molina, Pescio conclude poi l'azione con un destro dal limite che si spegne a lato

53' il primo ammonito del match è Bacigalupo, intervento scomposto su Mariani, punizione per il Ceriale

52' G. Beluffi a centimetri dal 2-0: tocco morbido per cercare di beffare Raffo in uscita, il pallone termina a lato di un palmo

47' Di Lisi incorna debolmente la punizione calciata da Casanova, tutto facile per Vinci che controlla senza problemi

46' si ricomincia senza alcuna sostituzione

SECONDO TEMPO



Finisce il primo tempo, 1-0 per il Ceriale sulla Sammargheritese, tra poco il racconto della ripresa

44' GENDUSO! IL VANTAGGIO DEL CERIALE! Tap in vincente da due passi del capitano biancoblu, bravo a risolvere la mischia davanti alla porta di Raffo che aveva respinto il primo tentativo di Mariani, pallone scaraventato sotto la traversa. 1-0 al "Gambino"

43' eccola una buona chance per il Ceriale: Molina punta l'avversario e riesce a mettere in mezzo dove G. Beluffi viene anticipato sul più bello all'altezza del dischetto, angolo per i biancoblu

40' più Sammargheritese che Ceriale fin qui: ai genovesi manca la stoccata negli ultimi venti metri, la squadra di Mambrin cerca di pungere in velocità la retroguardia arancioblu faticando però ad arrivare al tiro

38' E. Prudente regala palla agli avversari, Virtuosi dalla destra mette in mezzo per Zanasi che arriva sul secondo palo con un attimo ritardo colpendo anche Vinci proteso in uscita

35' Battaglia batte corto sul primo palo, ha vita facile la retroguardia del Ceriale nel liberare i propri sedici metri

34' Tomè conquista punizione dal lato corto dell'area di rigore, chance interessante per gli uomini di Giacobbe

32' Casanova sventaglia a destra per Virtuosi, stop e assist al limite per Massaro che colpisce troppo con l'esterno, Vinci controlla e lascia sfilare sul fondo

25' Molina riceve palla al limite e verticalizza per Mariani, passaggio leggermente lungo letto bene da Raffo in uscita, sfuma una buona chance per i biancoblu

23' resta a terra Tomè dopo uno scontro in mezzo al campo, qualche scintilla tra i giocatori prontamente sedata dal direttore di gara

20' risponde il Ceriale con il destro in corsa di G. Beluffi, bravo a raccogliere la spizzata all'indietro di un difensore arancioblu, mira però sbagliata per il numero undici savonese

18' ci prova anche Tomè su invito di Zanasi, sinistro schiacciato che il portiere biancoblu controlla a terra

16' bello spunto a sinistra di Guarella, pallone in mezzo dove Massaro tenta la girata di prima con il mancino, pallone colpito male e direttamente sul fondo alla sinistra di Vinci

14' Sammargheritese fisicamente ben strutturata, ci prova Di Lisi al volo con il mancino sul piazzato dalla trequarti battuto da Casanova, sfera a lato

8' prima occasione creata dai genovesi: Virtuosi fa correre Massaro, cross rasoterra che Tomè, in spaccata, non riesce a deviare verso lo specchio, si salva il Ceriale

7' spunto a destra di Molina, sevito da E. Prudente, traversone basso troppo sul portiere, Raffo fa ripartire i suoi

5' doppia punizione consecutiva a favore del Ceriale, pallone giocato corto e difesa della Sammargheritese brava a non far crossare Pescio

3' Mambrin si affida al 4-3-3 con Mariani punta centrale, genovesi con la difesa a tre e Massaro riferimento avanzato supportato da Zanasi e Casanova

1' si parte! Ceriale in biancoblu, completo arancione per la Sammargheritese

PRIMO TEMPO



Formazioni:

CERIALE: Vinci, E. Prudente, Giudice, Kacellari, E. Andreetto, Genduso, Pescio, Secco, Mariani, Molina, G. Beluffi. A disposizione : Negro, Vierci, Gagliano, Melegazzi, L. Beluffi, Gaudino, Gualberti, Bonifazio, Gayubo. Allenatore : Mambrin

SAMMARGHERITESE: Raffo, Bacigalupo, Guarella, Battaglia, Mortola, Di Lisi, Virtuosi, Tomè, Massaro, Casanova, Zanasi. A disposizione : Agosta, Maucci, Traverso, Consalvo, Moladori, Canovi, Attanà, Casoni, Sacco. Allenatore : Giacobbe

Arbitro: Esposito (SP)

Assistenti: Bernardini (GE) - Di Benedetto (Novi)