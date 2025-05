Calcio. Ufficiale. Michele Battistel guiderà la Carcarese anche in Eccellenza. il Ds Gandolfo: "Il lavoro del mister è stato enorme"

Il comunicato:

L’ASD Carcarese comunica che Michele Battistel sarà l’allenatore della Prima squadra anche in Eccellenza.

A pochi giorni dai festeggiamenti per la vittoria della finale regionale playoff, arriva un’importante conferma per il club che ha deciso di dare fiducia al tecnico che ha guidato i biancorossi in una stagione straordinaria culminata con il salto di categoria. Per Battistel sarà il secondo campionato sulla panchina della Carcarese.

Commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Siamo felici e orgogliosi di poter proseguire con mister Battistel dopo l’enorme lavoro fatto al suo primo anno a Carcare, come previsto non si sono presentati problemi nel proseguire la nostra avventura insieme. Sicuramente sarà confermata la quasi totalità dello staff, vedremo nelle prossime settimane se inserire nuove figure”