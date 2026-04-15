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Calcio | 15 aprile 2026, 13:06

Calcio | Pontelungo, rivediamo i gol salvezza contro il Masone: a segno Ardissone, Asteggiante e Beron (VIDEO)

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Le immagini a cura del club ingauno:

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