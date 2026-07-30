CALCIO | UFFICIALE, SAVONA RIPESCATO IN ECCELLENZA!

L'attesa, durata settimane, è finalmente terminata. Il Comitato Regionale Ligure ha ufficializzato il ripescaggio del Savona in Eccellenza.
Gli Striscioni, tramite il secondo posto dei playoff, centrano così il secondo salto di categoria consecutivo, tornando a militare nel massimo campionato regionale.
L'ufficialità è arrivata dallo stesso CR Liguria:
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
• Preso atto dell'istanza presentata dalla Società Voltrese Vultur SSDARL di
rinuncia alla partecipazione al Campionato di Eccellenza per disputare il
Campionato di Terza Categoria.
• Attesa la necessita di completare l'organico del Campionato di Eccellenza;
• Vista la classifica determinatasi al termine dei play off del Campionato di Promozione 2025/2026, di cui al Comunicato Ufficiale n. 89/2 del 28.05.2026 "valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva
2025/2026 che per gli eventuali reintegri ("ripescaggi") successivi alla chiusura
delle iscrizioni della stagione sportiva 2026/2027";
• Visti i disposti di cui all'Art. 20/5 delle NOIF;
• Viste le competenze di questo Comitato Regionale; ha determinato l'ammissione al Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2026/2027, a completamento dell'organico, della sotto indicata Società:
1. SAVONA F.B.C. 1907