Calcio | Serie C. Ufficiale il calendario del Vado: si parte con l'Atalanta Under 23, a novembre il derby con lo Spezia

È stato reso noto il calendario del Vado per la prossima stagione di Serie C 2026/27, e a saltare subito all'occhio è un avvio tutt'altro che semplice per i rossoblù. Si parte il 23 agosto con il debutto casalingo a Sestri Levante contro l'Atalanta U23, ma nelle giornate successive arrivano subito trasferte impegnative come quella in casa della Reggiana e del Livorno, oltre al match interno contro il Pescara: un mese di settembre che mette subito alla prova la squadra contro avversari di grande blasone.

Tra gli appuntamenti più attesi della stagione spicca il derby con lo Spezia, in programma il 15 novembre 2026 in trasferta, con il ritorno fissato al Chittolina per il 21 marzo 2027.

Il campionato proseguirà poi con alternanza di gare casalinghe e trasferte fino alla sosta invernale del 20 dicembre, per poi ripartire il 3 gennaio 2027 con il girone di ritorno, specchio esatto dell'andata con le sedi invertite. La chiusura il 25 aprile in casa del Pineto.

Un calendario che parte in salita, ma che offre al Vado da subito l'occasione di misurare le proprie ambizioni contro le squadre più quotate del girone.

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