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Calcio | 30 luglio 2026, 18:18

Calcio | Ripescaggi: il Comunicato Ufficiale della LND slitta a domani

Calcio | Ripescaggi: il Comunicato Ufficiale della LND slitta a domani

Si attendono novità dal Consiglio del Comitato Regionale Ligure, riunito nel pomeriggio per definire l'organico dei campionati della prossima stagione.

L'attenzione è naturalmente rivolta all'Eccellenza, dove resta da capire se sarà il Savona o l'Angelo Baiardo a beneficiare del ripescaggio oppure se, come si vocifera nelle ultime ore, possa prendere corpo l'ipotesi di un allargamento del massimo campionato regionale oltre le attuali 16 squadre.

Per conoscere la decisione ufficiale sarà però necessario attendere ancora qualche ora. Il comunicato non verrà infatti pubblicato prima di domani: al termine della riunione il segretario Stefano Rovatti dovrà predisporre il documento ufficiale, la cui diffusione è quindi slittata a venerdì.

Redazione

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