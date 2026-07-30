Calcio | Ripescaggi. Festeggiano anche Albingaunia e Sassello! Ingauni in Promozione, valligiani in Prima Categoria

Il Comitato Regionale Liguria ha ufficializzato i ripescaggi a completamento degli organici dei campionati dilettantistici 2026-2027. Tra le società che possono festeggiare la promozione ci sono anche Albingaunia e Sassello.

Gli ingauni completano il salto di categoria grazie alla classifica dei play-off del campionato di Prima Categoria 2025/2026. La necessità di completare l'organico della Promozione, seguita alla mancata iscrizione di Sporting Taggia Sanremo e F.C. Lavagna 2.0 e all'ammissione diretta del Savona F.B.C. 1907, ha aperto le porte del ripescaggio a quattro squadre classificate tra il quinto e l'ottavo posto della graduatoria. Insieme all'Albingaunia salgono Borgo Incrociati, Campese F.B.C. e Lerici F.C.

A catena è stato ripescato Il Sassello in Prima Categoria insieme a Vallecrosia Academy e Colli 2024.



Il quadro completo

Promozione 2026/2027 – ripescaggi:

Borgo Incrociati Campese F.B.C. Lerici F.C. Albingaunia Sport Albenga



Prima Categoria 2026/2027 – ripescaggi: