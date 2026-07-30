Calcioemrcato | Vado. Un nuovo centravanti per il Vado, ha firmato Lorenzo Lischetti

La nota rossoblu:



Il Vado F. C. 1913 è lieto di annunciare l’arrivo a titolo definitivo dallo Spezia di Lorenzo Lischetti, attaccante classe 2006 reduce dall’esperienza nel girone A di Serie C con la maglia della Giana Erminio.

Originario di Cittiglio, in provincia di Varese, Lorenzo cresce nei settori giovanili di Varesina, Inter e Como. Successivamente veste le maglie di Accademia Borgomanero, in Eccellenza piemontese, e Gozzano, club con il quale segna 11 gol nel girone A di Serie D nella stagione 2024/25.

Nella scorsa annata sportiva, alla sua prima esperienza in Serie C ha collezionato 26 presenze, impreziosite da un gol. Lorenzo è un centravanti moderno, bravo ad attaccare la profondità e con uno spiccato fiuto per il gol.