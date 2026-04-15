Calcio | San Francesco Loano - Pietra Ligure si giocherà all'Ellena, è arrivato il via libera per il ritorno dei rossoblu sul campo di casa

La San Francesco Loano riabbraccia finalmente la propria casa. Dopo giorni di attesa e segnali incoraggianti, nella mattinata di ieri è arrivata l’ufficialità: il sopralluogo effettuato all’Ellena ha dato esito positivo e gli organi competenti hanno autorizzato il ritorno dei rossoblù sul terreno di gioco di Via Silvio Amico.

Una notizia accolta con entusiasmo dall’ambiente loanese, che potrà così disputare tra le mura amiche uno degli appuntamenti più delicati della stagione. Il derby contro il Pietra Ligure, infatti, non sarà solo una sfida sentita per campanilismo, ma avrà un peso specifico elevatissimo nella corsa che coinvolge sia la zona playoff che quella playout.

Prima del fischio d’inizio è prevista una breve cerimonia inaugurale, pensata per celebrare la riapertura dell’impianto e sottolineare il valore degli interventi effettuati.

Se da un lato la partita rappresenta uno snodo non indifferente per il destino della prima squadra, dall’altro l’evento assume un significato più ampio: il miglioramento della struttura è infatti un investimento sul futuro dell’intera società, destinato ad avere ricadute importanti ben oltre i novanta minuti del derby.