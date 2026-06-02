Calciomercato | Nuova guida tecnica per il Golfodianese, annunciato mister Robotti

L'annuncio della società ponentina:

Il Golfo Dianese è lieto di annunciare l’arrivo di 𝗠𝗮𝘂𝗿𝗼 𝗥𝗼𝗯𝗼𝘁𝘁𝗶 come nuovo allenatore della Prima Squadra per la stagione 2026/2027.



Tecnico di esperienza, passione e competenza, Mister Robotti guiderà i nostri colori con entusiasmo e determinazione, condividendo i valori che da sempre contraddistinguono il nostro club.



A lui va il più caloroso benvenuto da parte della società, dello staff, dei giocatori e di tutti i tifosi rossoblù.



Insieme, pronti a scrivere un nuovo capitolo della nostra storia.



Forza Golfo Dianese!