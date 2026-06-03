Calcio | Albissola, al "Faraggiana" torneo interforze per i bambini del Gaslini

Lunedì 1° giugno, alla presenza delle massime autorità istituzionali, si è svolto presso l’impianto sportivo “Faraggiana” di Albissola Marina un evento sportivo di beneficenza a favore dell’associazione Cresc.i O.D.V., a sostegno del reparto di Pediatria dell’IRCCS G. Gaslini di Savona.

L’iniziativa, promossa dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, ha visto la partecipazione delle istituzioni del territorio e si è svolta all’insegna dello sport e della solidarietà. La raccolta fondi è stata destinata interamente a Cresc.i O.D.V., realtà molto attiva nel supporto ai bambini ricoverati all’Ospedale San Paolo di Savona e alle loro famiglie.

Il torneo di calcio ha coinvolto dieci rappresentative istituzionali: Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, 118, Croce Rossa, Protezione Civile e ANPAS. Le squadre si sono affrontate in partite da 25 minuti, suddivise in due gironi e fase finale. A vincere sul campo sono stati i Vigili del Fuoco.

Ma il vero risultato della giornata è stato uno solo: la solidarietà, con una partecipazione ampia e una raccolta fondi significativa a sostegno dell’associazione.

A rendere l’evento ancora più partecipato, numerose attività collaterali dedicate soprattutto ai più piccoli, con spettacoli di animazione e intrattenimento: “Ago il Mago”, “Sanna Clown”, “Supereroi per Voi”, “Essiamonoi” e l’associazione “Eunike a.s.d.”, oltre alla dimostrazione delle unità cinofile della Guardia di Finanza di Savona.