Calcio giovanile. Il Trofeo Cogno è pronto alle finali, il 7 giugno le premiazioni con Stephan El Shaarawy

Il Trofeo Nando Cogno resta uno degli appuntamenti clou del calcio giovanile in provincia di Savona.

All’interno delle varie categorie, il percorso è ormai quasi giunto al termine e presto si conosceranno i nomi delle squadre vincitrici.

Un’occasione per i campioni di domani di alzare un trofeo al cielo. Ma attenzione alle rose di tutte le squadre: come spesso accaduto in passato, numerosi giocatori sono transitati proprio dal torneo organizzato dal Legino, prima di intraprendere carriere di buon livello.

Ospite d’onore sarà chi la maglia verdeblu l’ha davvero indossata: Stephan El Shaarawy ha infatti confermato la sua presenza anche quest’anno, in occasione delle premiazioni finali.

Appuntamento il 7 giugno alle 19:30.



I risultati:

Leva 2012

Semifinale

Vado Blu - Pietra Ligure 2-1

Legino Blu - Arenzano 1-1 (8-9 d.c.r)



Finale

Vado - Arenzano



Leva 2013



Semifinali

Vado - Legino 1-0

Albissole - C.D. Cogoleto 0-2

Finale

Vado - C.D. Cogoleto



Leva 2014



Semifinali

Vado Rosso - Vado Blu 1-2

Legino - Veloce 3-1

Finale

Vado Blu - Legino



Leva 2015



Semifinali

Legino - Vado Blu

Veloce - Millesimo



Leva 2016

Semifinali

Vado - Legino 2-1

S.F. Loano - Millesimo 6-4



Finale

Vado - S.F. Loano



Leva 2017



Semifinali

Legino - C.D. Cogoleto 6-0

Vado - Varese 4-1

Finale

Legino - Vado



Leva 2018/19



Semifinali

Veloce - Vado

Legino C.D. Cogoleto