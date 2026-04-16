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Calcio | 16 aprile 2026, 10:53

Calcio | Nolese. Saccone non dissimula la delusione: "Finale di coppa con poca lucidità. Raccogliamo i cocci e pensiamo al campionato" (VIDEO)

Calcio | Nolese. Saccone non dissimula la delusione: &quot;Finale di coppa con poca lucidità. Raccogliamo i cocci e pensiamo al campionato&quot; (VIDEO)

L'amarezza è tanta, inutile nasconderlo. Anche perchè il volto di Pietro Saccone non è capace di dissimulare le proprie emozioni.

La Nolese non è riuscita a portare al Mazzucco la Coppa Liguria di Seconda Categoria, perdendo 2-1 ieri sera contro l'Andrea D'Oria.

Una gara che si era aperta al meglio per i biancorossi, con la rete di Godena, ma che mano a mano è scivolata dalle mani della Nolese, nonostante la superiorità numerica nel finale di gara.

Una prestazione opaca, contrassegnata da uno scarso livello di lucidità nei passaggi salienti della partita.

Ora lo sguardo si posa inevitabilmente sul campionato e sull'obiettivo promozione, ormai a portata di mano.

Mattia Pastorino

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