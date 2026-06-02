Calcio | Giusvalla. Il ds Graziano fissa i primi obiettivi: "Coesione e unità d'intenti. Dal presidente Biato ho percepito le sensazioni giuste"

Giuseppe Graziano, dopo la promozione della Priamar in Prima Categoria, ripartirà da un foglio praticamente bianco.

Il nuovo direttore sportivo del Giusvalla dovrà infatti ristrutturare tecnicamente una rosa che, complice lo scotto dell'esordio nei campionati federali, ha avuto più difficoltà del previsto ad approcciarsi al campionato di Seconda .

Una sfida sulla carta complessa, ma altrettanto stimolante:

"Essere il nuovo direttore sportivo del Giusvalla è prima di tutto un motivo di grande orgoglio,le sensazioni sono estremamente positive ,c'è una grandissima energia, sentire la fiducia della società è uno stimolo incredibile per lavorare ogni giorno alla costruzione di un progetto solido.

I nostri obiettivi? Consolidamento e crescita, il primo traguardo è creare un gruppo squadra unito e coeso. Per questo avrò bisogno anche del supporto di Giovanni Spotorno che da quest'anno ricoprirà il ruolo di Team Menager. Vogliamo essere una compagine ostica per chiunque,capace di esprimere un buon calcio, migliorandosi allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Il mio obiettivo primario sul mercato non è solo prendere "nomi", ma uomini che sposino la causa e che siano disposti a sacrificarsi l'un per l'altro. Vogliamo divertirci e far divertire, togliendoci quante più soddisfazioni possibili.

La decisione di accettare questa sfida nasce innanzitutto dal progetto che mi è stato presentato. Il Presidente mi ha illustrato ogni singolo dettaglio con una passione e una precisione contagiosa. È una figura incredibilmente presente, basti pensare che in questi primi tre giorni ci siamo sentiti più volte noi due che io e mia moglie.

Questa vicinanza e questa sintonia totale mi hanno fatto capire subito di essere nel posto giusto".