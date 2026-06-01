Calciomercato | Primo colpo Albingaunia, arriva Tommaso Rimondo

L'ormai scontata promozione del Ventimiglia in Promozione sta di fatto spianando la strada all'Albingaunia.
I bianconeri vogliono strutturare una squadra capace di competere per il primato del prossimo girone A di Prima Categoria e il primo annuncio di mercato ne è la chiara indicazione.
Nel pomeriggio i bianconeri hanno confermato l'ingaggio di Tommaso Rimondo, duttile laterale tuttofascia classe 2004.
Rimondo è cresciuto nel settore giovanile del Genoa, per poi vestire le maglie di Ligorna, Sanremese e nell'ultima stagione della San Francesco Loano.