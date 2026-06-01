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Calcio | 01 giugno 2026, 18:37

Calciomercato | Primo colpo Albingaunia, arriva Tommaso Rimondo

Calciomercato | Primo colpo Albingaunia, arriva Tommaso Rimondo

L'ormai scontata promozione del Ventimiglia in Promozione sta di fatto spianando la strada all'Albingaunia.

I bianconeri vogliono strutturare una squadra capace di competere per il primato del prossimo girone A di Prima Categoria e il primo annuncio di mercato ne è la chiara indicazione.

Nel pomeriggio i bianconeri hanno confermato l'ingaggio di Tommaso Rimondo, duttile laterale tuttofascia classe 2004.

Rimondo è cresciuto nel settore giovanile del Genoa, per poi vestire le maglie di Ligorna, Sanremese e nell'ultima stagione della San Francesco Loano.

Redazione

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