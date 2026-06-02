Calciomercato | Manuel Galiano torna in Liguria, corsa aperta per l'attaccante savonese

Il richiamo di casa, unito alla voglia intatta di tornare a fare la differenza sotto porta: Manuel Galiano è pronto a riprendersi il calcio ligure. L’attaccante savonese, classe 1993, è ormai a un passo dal rientro in Riviera e si candida a essere uno dei nomi caldi della sessione di calciomercato estiva.

Per il bomber si tratta di riallacciare un filo interrotto due anni fa, con le 13 reti stagionali che trascinarono l'Albissole alla vittoria del campionato di Prima Categoria

Da quel momento l'attività agonistica non si è mai fermata. Galiano ha arricchito il proprio bagaglio anche grazie alla vetrina internazionale della Kings League, ma il desiderio di calcare i campi dei campionati dilettantistici non si è mai sopito.

Non a caso i contatti con diverse società del comprensorio savonese sono già stati avviati. Le trattative entrano nel vivo, ma sul fronte mercato la partita resta apertissima.