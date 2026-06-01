Calcio | Cisano. Diego Comparato è il nuovo presidente: "Una squadra al comando della nave"

L’Assemblea dei Soci dell’A.S.D. Cisano, riunitasi nel tardo pomeriggio di Domenica 31 maggio, ha eletto all’unanimità Diego Comparato nuovo Presidente della società biancoblu per il quadriennio 2026-2030.

Comparato, già Direttore Generale del club nell’ultimo anno, ha raccolto il testimone esprimendo il proprio programma: continuità, serietà e lavoro di squadra.

“Ringrazio i soci e il direttivo per la nomina appena espressa. Lavorerò con professionalità per mantenere alti i valori e la serietà di questo club. Il Cisano non avrà un uomo solo al comando, ma una squadra che lavorerà per il bene di questa Associazione .

Siamo persone,anche se non di Cisano,con un forte attaccamento a questa maglia, e nei momenti di difficoltà sapremo stringerci tutti insieme,come abbiamo già fatto e lo faremo sempre, per affrontarle. Non saliremo mai su una piccola scialuppa per salvare pochi,ma porteremo la nave in porto"



Il Presidente ha annunciato che a stretto giro arriveranno le comunicazioni sulla nuova direzione sportiva e l’ufficialità dello staff tecnico che guiderà la prima squadra nel prossimo campionato di Prima Categoria Regionale.

Particolare attenzione anche al legame con le istituzioni:

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale che ci è sempre stata vicina, anche in questo ultimo anno. Sicuro di una collaborazione e di un percorso futuro insieme, anche con Academy Cisano con cui condividiamo lo stesso impianto sportivo, avremo con tutti massima disponibilità".



Un pensiero speciale va soprattutto a chi in passato ha dato vita a questi colori e un ringraziamento a chi ha contribuito a manterli vivi fino ad oggi.

Una parola, il neo Presidente, l'ha voluta spendere anche verso la cittadinanza, invitandola a partecipare e sostenere questa dirigenza ma soprattutto i ragazzi che formeranno la Prima Squadra che sarà ai nastri di partenza del prossimo Campionato.

"Sarà senza dubbio il nostro dodicesimo uomo in campo. Questo è perché vogliamo diventare una sola cosa con il paese.

Ci sarà tantissimo lavoro da fare, ma noi siamo pronti".