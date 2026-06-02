Calcio | San Filippo Neri. Flaviano Massimelli è il nuovo allenatore della Prima Squadra

Il comunicato del club ingauno:

La San Filippo Neri comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra e il ruolo di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile a Flaviano Massimelli.



​Per il tecnico si tratta di un importante ritorno nell'ambiente societario, dove in passato ha già lavorato allenando diverse leve del vivaio. Dopo le successive esperienze maturate con altre importanti realtà locali come Ceriale, Baia Alassio e Finale, il Mister sposa nuovamente e con entusiasmo il progetto societario.



​La scelta mira a dare una forte continuità tecnica e metodologica tra la scuola calcio, le categorie giovanili e la prima squadra. L'obiettivo centrale della San Filippo Neri è infatti quello di mettere i giovani al centro del progetto: dai bambini che muovono i primi passi sul campo fino ai ragazzi della prima squadra, ogni sforzo sarà focalizzato sulla loro crescita sportiva e sulla valorizzazione delle risorse interne.



​Inoltre, nell'ambito delle sue mansioni, il Mister ricoprirà anche il ruolo di Responsabile Tecnico del SGS (Settore Giovanile e Scolastico), garantendo una supervisione completa su tutta la filiera.



​A Mister Massimelli i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la società.