Giudice Sportivo | Promozione. Domenica ai box per Favorito, Barisone e Tona

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 12/ 4/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 7/ 5/2026
BARONE ALESSIO (SAVONA F.B.C. 1907)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/ 4/2026
TISALBO PIETRO (LITTLE CLUB JAMES)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 23/ 4/2026
ADAMOLI GELASIO (LITTLE CLUB JAMES)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (III INFR)
BASTIANELLI CLODIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
ADAMOLI GELASIO (LITTLE CLUB JAMES)
AMMONIZIONE (I INFR)
AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)
GUELFI NICOLA (LEVANTO CALCIO)
BRANDA GABRIELE (MASONE)
MACCIO LORENZO (MASONE)
AMANDOLESI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)
RANASINGHE SAMUELE (SAN CIPRIANO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BARISONE LORENZO (ALBISSOLE 1909)
SMECCA EMANUELE (CANALETTO SEPOR)
CONTE NICOLAS (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
TONA MARC (FINALE)
PRAGLIA MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)
ACCARDO FEDERICO (MAGRA AZZURRI)
SIVORI FILIPPO (SANTERENZINA)
SARNO ALFREDO (SERRA RICCO 1971)
ANDREONI GIOVANNI (SESTRESE BOR. 1919)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)
SIRI STEFANO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ANDREANI DANIELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
RAIMONDI EDOARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
TOBIA NICOLO (LEGINO 1910)
BRUNOZZI ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)
VICINI JACOPO (SAN CIPRIANO)
ANSALDO FABIO (SESTRESE BOR. 1919)
MORETTI TOMMASO (SESTRESE BOR. 1919)
ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)
CASCIARI MATTIA (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
SANGUINETI ANDREA (CAPERANESE 2015)
FIORUCCI ALESSIO (PRAESE 1945)
AMMONIZIONE (XII INFR)
BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)
AMMONIZIONE (XI INFR)
ERHAHON JONATHAN OMO (CA DE RISSI SG)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CADENASSO DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)
SCALDARELLA ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
FURIO NICCOLO (SANTERENZINA)
GUZZONI GIACOMO (SANTERENZINA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
DI PIETRO ANTONIO (ANGELO BAIARDO)
FOCE JACOPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)
CHIARABINI MIRKO (PRAESE 1945)
BEVEGNI FILIPPO (SAN DESIDERIO)
OTTOGALLI DAVIDE (SUPERBA CALCIO 2017)
ALDROVANDI NICOLA (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (VI INFR)
VENTURELLI STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
SPATARI MANUELE (CA DE RISSI SG)
CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)
BALLONE LEONARDO (FINALE)
ELHDIY ZAKARIA (MAGRA AZZURRI)
RIZQAOUI OMAR (SAN CIPRIANO)
DAMONTE ALESSANDRO (SAVONA F.B.C. 1907)
RAJA GABRIELE (SAVONA F.B.C. 1907)
BENEDINI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (III INFR)
MAURIZIO UMBERTO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
SCATOLINI ALESSIO (CA DE RISSI SG)
CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)
CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)
PUDDU GIACOMO (PONTELUNGO 1949)
RASO MARCO (PRAESE 1945)
TOME LUCA (SAMMARGHERITESE 1903)
AMMONIZIONE (II INFR)
TORNARI MARCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
INVERNIZZI AURELIO (ALBISSOLE 1909)
ZACCARIA DAVIDE (ANGELO BAIARDO)
SANI MATTIA (CALVARESE 1923)
VUILLERMOZ FILIPPO (FINALE)
PESCIO ANDREA (LEGINO 1910)
ONTARIO NICOLANTONIO (MAGRA AZZURRI)
GARABELLO THOMAS (PONTELUNGO 1949)
VIRTUOSI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)
BALBI LUCA (SAN CIPRIANO)
OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)
VICINI GIACOMO (SANTERENZINA)
IADANZA FRANCESCO (SAVONA F.B.C. 1907)
INCORVAIA ALESSANDRO (SAVONA F.B.C. 1907)
CAMERA LORENZO (VALLESCRIVIA 2018)
LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
TASSANO GIOELE (CALVARESE 1923)
CINEFRA DAVID (CAPERANESE 2015)
SADIKU LEDION (LEGINO 1910)
LUSIANI ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)
DURANTE MATTIA (SAMPIERDARENESE)
NINIVAGGI MATTIA (SAN DESIDERIO)
FABBRI ALEX (SAVONA F.B.C. 1907)