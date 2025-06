Kombat Team Alassio. Giacomo Michelis trionfa a Cage Warriors 189, battuto il turco Sado Ucar

L’evento Cage Warriors 189 si è svolto sabato al PalaPellicone di Roma, con uno spettacolare main event che ha visto protagonista Giacomo Michelis, atleta del Kombat Team Alassio, affermarsi con una vittoria per split decision contro il turco Sado Ucar.

Michelis, noto come "The Boar", ha consolidato la sua imbattibilità e la sua serie positiva (4 vittorie su 4 incontri disputati) nel circuito britannico Cage Warriors, portando a casa un risultato cruciale contro un avversario al debutto nella promozione, ma che vantava un palmarès notevole: 20 vittorie da professionista e solo 7 sconfitte.

L’incontro si è concluso con i giudici che hanno assegnato il punteggio 29-28, 28-29 e 29-28 a favore dell’atleta ligure, confermando così una vittoria combattuta ma meritata. Michelis ha mostrato una forma eccezionale, mai vista prima, dimostrando grande preparazione e determinazione in un match molto equilibrato, ma che lo ha visto in netta crescita nel finale, dove ha dominato un avversario in evidente difficoltà.

Cage Warriors Fighting Championship è un’organizzazione britannica di arti marziali miste. Fondata nel 2001 a Londra, organizzò il primo evento nel luglio 2002 nella capitale inglese. Dal 2008 ha iniziato a organizzare eventi anche negli Stati Uniti e, dal 2010 – con l’acquisizione della società da parte dell’irlandese Graham Boylan – ha conosciuto una significativa espansione geografica, portando eventi in oltre 10 nazioni tra Europa e Vicino Oriente. Oggi si conferma come l’organizzazione leader di MMA in Europa Occidentale, con contratti televisivi in diversi paesi.

Grande la soddisfazione dell’head coach del Kombat Team, l’albenganese Alessandro De Blasi:

“Questo successo rappresenta un importante passo nella carriera di Giacomo Michelis e un motivo di orgoglio per le MMA italiane. Con questa ennesima vittoria, il nostro ‘Jack’ si candida come uno dei possibili papabili per la cintura di Cage Warriors e lo proietta ancora più in alto nelle classifiche internazionali.”

L’evento è stato trasmesso in diretta mondiale su UFC Fight Pass, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento di questa serata intensa e appassionante.

Per il Kombat Team di De Blasi, questa stagione sportiva si conferma eccezionale, ricca di grandi successi internazionali e di importanti riconoscimenti. Ma il team di sport da combattimento con sedi ad Alassio, Albenga e Andora non si ferma qui: il 7 giugno a Genova, l’atleta Mattia Fornaro combatterà all’evento Tempus Tacendi Tempus Belli – Battaglia sotto la Lanterna 2, disputando un match valido per il Titolo Italiano Federkombat di Savate Pro. Il 28 giugno, un altro portacolori del team, Batyrkhan Alipkhanov, farà il proprio esordio da professionista di MMA nell’evento Cage Warriors Academy a Monsummano Terme (PT).