Tante società savonesi hanno aderito al progetto "A Ruota Libera"

Il progetto “A Ruota Libera” arriva a Ronco Scrivia dove da venerdì a domenica proporrà escursioni gratuite aperte a tutti.

Le attività si svolgeranno nell’ambito della manifestazione “Sportivamente”, organizzata dal Comune dalla Pro Loco di Ronco. Il programma prevede venerdì 29 maggio giochi per i più piccoli e la gara podistica che “A Ruota Libera” seguirà con 3 bici speciali che permetteranno la partecipazione di altrettante persone con disabilità.

Il calendario di escursioni gratuite di “A Ruota Libera” proseguirà fino ad ottobre, con altri appuntamenti in tutta la regione. Segui la nostra pagina Facebook per tutti gli aggiornamenti https://www.facebook.com/progetto.aruotalibera



“A Ruota Libera” è uno dei 29 progetti (su 206 presentati) che hanno ricevuto il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Sportivi per Natura. Il Benessere circolare tra natura, movimento e vita sana” che si propone di rispondere alle sfide emergenti legate alla salute e alla sostenibilità ambientale, promuovendo un approccio olistico che integra benessere umano, salute circolare e salvaguardia dell’ecosistema. Ha come obiettivo aumentare le opportunità di praticare cicloturismo lento e trekking dolce all’aria aperta nelle province di Imperia e Savona per ridurre la sedentarietà, in particolare di categorie a rischio o fragili, come gli over 60 e gli under 15 sedentari, le persone con disabilità, gli anziani non deambulanti e le persone con patologie invalidanti.

Oltre al capofila Libertas Liguria, nel partenariato di “A Ruota Libera” figurano APS Overland Rescue e ASD Overland Sport di Toirano, Passi di Vita ASD di Savona, Fiab Riviera dei Fiori APS di Ventimiglia, ASD Pippo Vagabondo di Cairo Montenotte e dal CAI di Loano.