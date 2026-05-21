Ciclismo | Dal Ponente alla terra dei big, la provincia di Savona riabbraccia il Giro d'Italia

Con il mare ligure illuminato da una giornata tersa, il Giro riparte da Imperia per affrontare la dodicesima tappa, una frazione di 175 chilometri destinata a collegare la Riviera al Piemonte. L’arrivo sarà a Novi Ligure, città profondamente legata alla tradizione ciclistica italiana e patria di due leggende senza tempo come Fausto Coppi e Costante Girardengo. Una tappa dal disegno poco impegnativo sul piano altimetrico, pensata soprattutto per favorire gli uomini più rapidi del plotone, pronti a giocarsi la vittoria allo sprint.

Dopo il via, la corsa si inoltrerà subito nell’entroterra della provincia di Imperia attraversando località come Pieve di Teco, prima di ritrovare il litorale. Una volta raggiunta Albenga, i corridori seguiranno la statale Aurelia fino a Savona, percorrendo in senso opposto alcuni dei celebri tratti della Milano-Sanremo. La fase più impegnativa della giornata arriverà proprio dopo Savona, con le salite verso il Colle del Giovo e il Bric Berton, unici punti in cui gli scalatori potrebbero aumentare il ritmo. Superate le difficoltà altimetriche, la corsa entrerà nella Pianura Padana tra strade scorrevoli e lievi ondulazioni fino al traguardo. Gli ultimi chilometri saranno velocissimi: un lungo rettilineo finale accompagnerà il gruppo verso la volata, con poche curve e alcune rotatorie come uniche attenzioni da gestire.

Tra i grandi protagonisti annunciati c’è Jonathan Milan della Lidl-Trek, ancora a caccia del primo successo personale in questa edizione della Corsa Rosa. Il friulano dovrà però vedersela con rivali di altissimo livello come Dylan Groenewegen, Paul Magnier e Arnaud De Lie, tutti specialisti delle volate di gruppo e candidati seri alla vittoria di tappa.

Per quanto riguarda la classifica, il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious continua a conservare la maglia rosa, giunta all’ottavo giorno consecutivo sulle sue spalle. La tappa odierna dovrebbe rappresentare una giornata relativamente tranquilla per gli uomini di classifica, chiamati soprattutto a evitare rischi e a preservare energie in vista delle tappe decisive del weekend. Jonas Vingegaard, dopo aver perso terreno nella cronometro di Massa, prepara infatti un nuovo assalto al primato nelle prossime montagne.



LA CRONOTABELLA CON I PASSAGGI NEL SAVONESE: