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Ciclismo | 21 maggio 2026, 11:22

Giro d'italia nel savonese, a Stella i bimbi dell'asilo realizzano installazioni grazie al riciclo (FOTO)

Grande attesa per il transito dei corridori nel comune che ha dato i natali a Sandro Pertini

C'é tanta attesa per il transito nel savonese del Giro d'Italia. Ma a Stella si respira un'aria speciale visto che a San Giovanni è stato fissato il traguardo volante per la conquista di punti utili per la Maglia Ciclamino.

E il paese che ha dato i natali al presidente più amato dagli italiani Sandro Pertini, da giorni è già addobbato a festa tra tricolori e il colore rosa che contraddistingue la corsa ciclistica piu importante e storica del paese. A distanza di più di vent'anni dal transito della carovana quando ancora era in gara il Pirata Marco Pantani.

Anche i bambini della scuola dell'infanzia di Stella, Istituto Comprensivo di Sassello "Perrando" si sono dati da fare con speciali installazioni create a mano con al centro l'arte del riciclo.

"Le ruote girano, i cuori battono e la scuola si tinge di rosa. Per salutare il passaggio del Giro d'Italia, i bambini dell'asilo si sono trasformati in piccoli artigiani del riciclo e della creatività. Con le loro mani piene di entusiasmo, hanno dato vita a splendide installazioni che celebrano la gioia dello sport" scrivono dalla scuola.

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