Numero da finisseur di Segaert al Giro d'Italia: è sua la tappa Imperia-Novi

Una sparata improvvisa che non ha lasciato scampo al gruppo. Il belga Alec Segaert, 23enne della Bahrain Victorious, si è aggiudicato la 12esima tappa del Giro d'Italia arrivata a Novi Ligure anticipando gli avversari con un numero da finisseur.

Una tappa non semplice dove non sono mancati i momenti di difficoltà da Stella al Giovo passando poi per Sassello e il Bric Berton in una tappa scattata ad Imperia e nel quale la corsa rosa ha toccato il savonese dalla frazione di Coasco a Villanova d'Albenga, arrivando ad Albenga fino a Savona in una sorta di Milano-Sanremo al contrario. Poi spazio al circuito cittadino nella città della Torretta e la svolta verso Albisola Superiore per poi salire verso la Valle dell'Erro.

Immersi in una di folla, di tante persone sulle strade ad incitare i corridori tra gli striscioni e il classico colore rosa. Passando per il paese Natale del presidente della Repubblica più amato dagli italiani dove si è tenuto il traguardo volante.

Nella volatona finale secondo Toon Aerts della Lotto Intermarchè e terzo Guillermo Thomas Silva. Tra gli italiani nono il compagno del vincitore di tappa Edoardo Zambanini. Sempre sulle spalle del portoghese Afonso Eulalio proprio del team del Bahrain.

Piccolo neo, il transito sul ponte del torrente Quiliano tra Vado Ligure e Zinola. Per via dei lavori di demolizione e ricostruzione da parte dI Anas è presente un cantiere per il senso unico alternato e i ciclisti in quel tratto hanno dovuto transitare particolarmente appiccicati.