Il Giro d'Italia torna a transitare nel savonese: gli orari dei passaggi

Il Giro d'Italia giovedì 21 maggio tornerà a transitare nel savonese a due anni dall'arrivo di tappa ad Andora e scatteranno i divieti sull'Aurelia e la chiusura della stessa due ore e mezza prima del passaggio dei corridori.

Tutti i comuni, dalla frazione di Coasco a Villanova d'Albenga a Sassello, la corsa partirà da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 km, hanno infatti firmato le ordinanze per lo stop alla sosta e chiaramente lo stop al transito dei mezzi nelle ore antecedenti al transito della corsa rosa.

Da Imperia la gara scatterà alle 13.15 per transitare poi a Coasco tra le 14.07 e le 14.12 (dipende se i corridori andranno ai 46 km/h o 42/h), a Finale Ligure tra le 14.35 e le 14.43, Savona tra le 15.05 e le 15.16, Stella San Giovanni (dove è presente il traguardo volante) tra le 15.21 e le 15.33 e a Sassello tra le 15.44 e le 15.59. L'arrivo è previsto a Novi tra le 17.03 e le 17.26.

A Savona partirà anche il Giro E, la gara con le bici da corsa a pedalata assistita.

Dal comune capoluogo per la nona tappa di 90.2 km, partiranno alle 11.45, tra le 12.20 e le 12.26 (a seconda della media, dai 26 ai 22 km/h) saranno poi a Stella e tra le 12.58 e le 13.15 a Sassello. Con l'arrivo a Novi previsto tra le 15.12 e le 15.53.

A Savona spazio ad un circuito cittadino con il via da piazza Sisto IV. In seguito percorreranno via Paleocapa, piazza Leon Pancaldo, via Gramsci, corso Mazzini, Corso Tardy & Benech, via Carissimo & Crotti, via Cherubini, Corso Vittorio Veneto, Corso Colombo, via Guidobono, nuovamente corso Mazzini, via Giacchero, via Niella, piazza Mameli, via Paleocapa, piazza Leon Pancaldo e quindi l’Aurelia in direzione Albisola e Stella.

La corsa non comporterà la sospensione della circolazione veicolare in quanto i partecipanti dovranno rispettare le disposizioni del Codice della Strada e circoleranno ad una sola corsia scortati dalla polizia.

I professionisti invece seguiranno il percorso della Milano-Sanremo in senso inverso fino a Corso Mazzini, per poi proseguire in via Giacchero, via Niella, piazza Mameli, via Paleocapa, piazza Leon Pancaldo e quindi sull’Aurelia verso Albisola.

L’area dell’evento del Giro E interesserà piazza Sisto IV, via Manzoni, cOrso Italia e via Astengo, mentre in Piazza del Popolo saranno allestiti i box delle squadre partecipanti.

All’interno del villaggio saranno presenti stand espositivi e due palchi che, a partire dalle ore 9.00, ospiteranno la presentazione delle squadre e numerosi momenti di intrattenimento. Protagoniste anche le eccellenze sportive savonesi, che verranno intervistate durante lo spettacolo pre-partenza.

IMPATTO SUL TRAFFICO A SAVONA E DISPOSIZIONI

Villaggio e box: Il villaggio si svilupperà nell'isola pedonale tra p.zza Sisto, c.so Italia, via Astengo e via Manzoni (verrà chiusa tutta). L'area box occuperà la zona di piazza del Popolo solitamente destinata al mercato. Nella giornata di Giovedì 21 verrà chiusa al traffico l'area di p.zza del Popolo e via Paleocapa come nelle giornate di mercato. Tuttavia, per consentire le operazioni di montaggio delle strutture che avverranno già nel pomeriggio di mercoledì 20, si procederà con la rimozione della auto. Si suggerisce quindi di fare attenzione alle segnalazioni per tutte le vie dove sarà vietato il parcheggio e previste le rimozioni (con particolare riferimento, tra le altre, a via Paleocapa, via Manzoni, p.zza del Popolo compreso il parcheggio libero accanto al Tribunale).

Giro professionisti: Maggiori problemi per il passaggio del giro professionisti, poiché i protocolli prevedono che le strade debbano essere chiuse 2h e 30' prima del passaggio della corsa, quindi intorno alle 12.30. Per regolare il corretto deflusso in uscita dalle scuole, verrà emessa un'ordinanza con la quale si chiederà ai Dirigenti scolastici di nidi, scuole dell'infanzia e scuole primarie di primo e secondo grado, di disporre l'uscita degli alunni tra le 11.30 e le 12.00 con l'eccezione delle classi per le quali è previsto il tempo continuato fino alle 16 che potranno uscire regolarmente all'orario previsto. I Dirigenti degli Istituti di Istruzione Superiore invece potranno determinare l'orario di uscita degli studenti sulle base delle esigenze organizzative di ogni singolo Istituto, informando degli orari di chiusura delle strade e dei conseguenti possibili disagi.

IN ALLEGATO LA CRONOTABELLA E L'ORDINANZA DELLA POLIZIA LOCALE DI SAVONA