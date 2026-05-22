Il Giro e il cantiere sull'Aurelia: quando l'"imbuto" va in diretta, sfottò sui social

I cantieri savonesi fanno parlare di sé anche in diretta nazionale.

Ieri a far discutere non sono stati i lavori sulla strada di scorrimento e le code tra Vado e Quiliano, ma gli interventi di Anas sull'Aurelia per la demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Quiliano tra il comune vadese e Zinola.

Al centro il passaggio del Giro d'Italia e il restringimento ad una corsia disposto per un senso unico alternato.

Dalle immagini di Eurosport che stanno facendo il giro sui social, viste anche in diretta televisiva, si vedono i corridori in gruppo attraversare schiacciati vicino uno all'altro e solo per un caso fortuito non sono venuti a contatto tra di loro.

Insomma, non proprio il massimo come vetrina del savonese che però si è rifatta con le "cartoline" del ponente, il transito cittadino a Savona e un entroterra della Valle dell'Erro che ha fatto conoscere speciali scorci ai piú sconosciuti.