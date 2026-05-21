Il Giro E parte da Savona, la leggenda Gianni Bugno: "Una città che dà tanto allo sport, ci tiene al ciclismo" (FOTO e VIDEO)

Il Giro E parte per il secondo anno consecutivo da Savona ed è subito festa tra Piazza Sisto e Piazza del Popolo per gli amanti delle due ruote.

Tra i partecipanti alla corsa con le bici con pedalata assistita, nel team Valsir, la leggenda Gianni Bugno, campione del mondo nel 1991 e 1992, vincitore del Giro d'Italia e della Milano-Sanremo 1990. A distanza di un trentennio dai suoi storici successi l'affetto dei cittadini sembra essere immutato tra fotografie autografi e strette di mano.





"Capito spesso a Savona per queste manifestazioni, l'anno scorso siamo partiti da qua, quest'anno di nuovo, quindi è una città che dà tanto allo sport, ci tiene al ciclismo. Quando si parla di Milano-Sanremo si parla di Savona" ha detto ai nostri microfoni Bugno.

"La bici con pedalata assistita è una bicicletta che ti stimola chi non è allenato ad andare. È un aiuto che altrimenti non avresti" continua.

In squadra con Bugno anche l'ex campione del mondo nel 2003 lo spagnolo Igor Astarloa e l'ex campione europeo e italiano e vincitore della Parigi-Roubaix Sonny Colbrelli.

I PASSAGGI ORARI DEL "GIRO E" E DEL GIRO PROFESSIONISTI E LA CHIUSURA DELLE STRADE

Dal comune capoluogo per la nona tappa di 90.2 km, il Giro E partirà alle 11.45, tra le 12.20 e le 12.26 (a seconda della media, dai 26 ai 22 km/h) saranno poi a Stella e tra le 12.58 e le 13.15 a Sassello. Con l'arrivo a Novi previsto tra le 15.12 e le 15.53.

A Savona spazio ad un circuito cittadino con il via da piazza Sisto IV. In seguito percorreranno via Paleocapa, piazza Leon Pancaldo, via Gramsci, corso Mazzini, Corso Tardy & Benech, via Carissimo & Crotti, via Cherubini, Corso Vittorio Veneto, Corso Colombo, via Guidobono, nuovamente corso Mazzini, via Giacchero, via Niella, piazza Mameli, via Paleocapa, piazza Leon Pancaldo e quindi l’Aurelia in direzione Albisola e Stella.

La corsa non comporterà la sospensione della circolazione veicolare in quanto i partecipanti dovranno rispettare le disposizioni del Codice della Strada e circoleranno ad una sola corsia scortati dalla polizia.

I professionisti invece seguiranno il percorso della Milano-Sanremo in senso inverso fino a Corso Mazzini, per poi proseguire in via Giacchero, via Niella, piazza Mameli, via Paleocapa, piazza Leon Pancaldo e quindi sull’Aurelia verso Albisola. Da Imperia la gara scatterà alle 13.15 per transitare poi a Coasco tra le 14.07 e le 14.12 (dipende se i corridori andranno ai 46 km/h o 42/h), a Finale Ligure tra le 14.35 e le 14.43, Savona tra le 15.05 e le 15.16, Stella San Giovanni (dove è presente il traguardo volante) tra le 15.21 e le 15.33 e a Sassello tra le 15.44 e le 15.59. L'arrivo è previsto a Novi tra le 17.03 e le 17.26.

L’area dell’evento del Giro E interessa piazza Sisto IV, via Manzoni, Corso Italia e via Astengo, mentre in Piazza del Popolo sono stati allestiti i box delle squadre partecipanti.

All’interno del villaggio sono presenti stand espositivi e due palchi che ospitano la presentazione delle squadre e numerosi momenti di intrattenimento. Protagoniste anche le eccellenze sportive savonesi, che sono state

intervistate durante lo spettacolo pre-partenza.

IMPATTO SUL TRAFFICO A SAVONA E DISPOSIZIONI

Villaggio e box: Il villaggio si sviluppa nell'isola pedonale tra p.zza Sisto, c.so Italia, via Astengo e via Manzoni (verrà chiusa tutta). L'area box occuoa la zona di piazza del Popolo solitamente destinata al mercato. Nella giornata di oggi è chiusa al traffico l'area di Piazza del Popolo e via Paleocapa come nelle giornate di mercato.

Giro professionisti: Maggiori problemi per il passaggio del giro professionisti, poiché i protocolli prevedono che le strade debbano essere chiuse 2h e 30' prima del passaggio della corsa, quindi intorno alle 12.30. Per regolare il corretto deflusso in uscita dalle scuole, è stata emessa un'ordinanza con la quale si chiederà ai Dirigenti scolastici di nidi, scuole dell'infanzia e scuole primarie di primo e secondo grado, di disporre l'uscita degli alunni tra le 11.30 e le 12.00 con l'eccezione delle classi per le quali è previsto il tempo continuato fino alle 16 che potranno uscire regolarmente all'orario previsto.

I Dirigenti degli Istituti di Istruzione Superiore invece potranno determinare l'orario di uscita degli studenti sulle base delle esigenze organizzative di ogni singolo Istituto, informando degli orari di chiusura delle strade e dei conseguenti possibili disagi.