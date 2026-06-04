Calciomercato | Savona, salutano in cinque: lasciano gli Striscioni Damonte, Gaggero, Raso, Baldaccini e Nelli

Se già qualche rumors è circolato nei giorni scorsi per quanto riguarda le entrate, in vista della prossima stagione il Savona annuncia intanto le prime uscite. Sono quelle di cinque componenti della rosa della passata stagione a disposizione di mister Sarpero.

La nota del club.

"Oggi il Savona FBC saluta cinque ragazzi che, in ogni allenamento e in ogni partita, hanno messo dentro tutto quello che avevano.

Damonte e Gaggero, con noi per due stagioni, sono stati continuità, presenza e identità: sempre lì, sempre affidabili, sempre con il cuore oltre l’ostacolo .

Raso, Baldaccini e Nelli, arrivati quest’anno, hanno portato intensità, competizione e la capacità di farsi trovare pronti nei momenti che contano.

Hanno spinto, hanno lottato, hanno vissuto e amato i nostri colori. Li salutiamo con rispetto, perché il campo non mente: chi dà, lascia traccia. A tutti loro va il nostro grazie. Per l’impegno, per la professionalità, per ogni metro corso con questa maglia addosso. Le strade ora si dividono, ma il percorso resta. In bocca al lupo ragazzi - continuate a giocare forte".