Calcio | Us Albenga. Il marchio è di Francesco Calabrese: "Lo volevo a ogni costo, ora ragioneremo sui progetti futuri" (VIDEO)

Il nome a sorpresa l'ha spuntata.
Franco Calabrese è il nuovo proprietario del marchio dell'US Albenga.
L'imprenditore agricolo ingauno ha ribattuto colpo su colpo, in modo particolare contro Alberto Tomatis.
La cordata di Davide Conoscenti e l'Albingaunia hanno presto tirato i remi in barca di fronte al crescere progressivo dell'offerta.
Calabrese si è infatti aggiudicato il marchio per la cifra monstre di 183.000 euro. Giusto per fare un parallelo, Simone Marinelli si era aggiudicato il marchio del Savona Fbc, cinque anni fa, per 22.000 euro.