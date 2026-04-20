Doria Nuoto Loano | Criteria Giovanili, tre atleti tra i migliori d’Italia

Dal 30 marzo al 2 aprile, presso la piscina comunale di Riccione, si sono svolti i Campionati Italiani Giovanili, l’appuntamento più importante della stagione invernale a livello giovanile. A rappresentare il Doria Nuoto 2000 Loano sono stati il capitano Alessandro Cominato e i giovani Edoardo Bottino ed Ettore Durante. Accompagnati dall’allenatrice Anna Siccardi, hanno vissuto un’esperienza di squadra molto positiva, riportando la società a partecipare con più di un atleta dopo diversi anni.

Ai Criteria si accede solo ottenendo i tempi limite o classificandosi tra i primi 30 per anno di nascita, confrontandosi così con i migliori atleti italiani di categoria.

Edoardo Bottino ha chiuso al 20° posto nei 50 rana e al 29° nei 100 rana (M2010). Ettore Durante si è classificato 23° nei 400 stile libero e 15° nei 1500 stile libero (M2009). Per entrambi, alla prima esperienza, si è trattato di un’importante occasione per confrontarsi con il grande nuoto nazionale. Alessandro Cominato, invece, ha concluso il campionato in vasca corta con il 24° posto nei 400, il 17° negli 800 e un ottimo 7° posto nei 1500 stile libero nella categoria Cadetti (M2007 e M2006), centrando così un risultato di rilievo nell’ultima gara.

Nel weekend successivo, Ettore Durante è tornato a Riccione, questa volta in vasca da 50 metri, per partecipare al Campionato Primaverile Juniores sui 5 km. Partito in una batteria molto competitiva, ha disputato una gara eccellente, nuotando con grande costanza e migliorando il proprio personale di oltre 20 secondi. Ha così chiuso all’11° posto tra i nati nel 2009.