"Una partita per Ruggero", un torneo di basket per ricordare il bimbo morto in un incidente ad 11 anni

Aveva solo 11 anni Ruggero quando ha perso la vita in un incidente stradale all’interno della galleria Valaverta che collega Predazzo con Ziano di Fiemme, in Trentino, mentre si stava recando con i genitori in vacanza.

A distanza di quasi 5 anni dalla sua tragica scomparsa, il 13 luglio del 2020, lasciando un vuoto incolmabile nei genitori Tiziana Garbarino e Massimo Durante, in suo ricordo lo scorso 31 maggio al Palazzetto di Albissola Marina si è tenuta la terza edizione dell'appuntamento "Una partita per Ruggero", l'iniziativa organizzata dalla ASD "Come una volta".

L'evento è consistito in un torneo non agonistico di pallacanestro 3vs3 che è stato gestito dall'allenatrice Ursula Cianciaruso e da Tiziana Tobia, delegato Coni Savona e legale rappresentante dell'Associazione, con la collaborazione di diversi soci. Ruggero infatti era un grande appassionato di basket e giocava nella Pallacanestro Vado.

"I ragazzi hanno potuto partecipare ad una giornata all'insegna dello sport, del divertimento, della socialità ma anche del ricordo di Ruggero, un ragazzo albisolese mancato prematuramente - spiega l'assessore albisolese Calogero Massimo Sprio - La competizione fra i ragazzi c'è stata ma l'incontro non ha avuto un fine agonistico, bensì di inclusione e di commemorazione. È stato un piacere per me vedere coinvolto un numero così elevato di ragazzi per una cerimonia cosi importante, respirare quella atmosfera di allegria e vedere i genitori di Ruggero, supportati dall'allenatrice e dal Direttivo dell'Associazione, credere in questo progetto".

"Nell'ultimo anno, purtroppo, nonostante l'impegno del nostro ufficio non è stata accolta dai cittadini albisolesi l'opportunità offerta dai genitori di Ruggero di sostenere una famiglia indigente dando l'opportunità di far partecipare, a loro spese, ad un ragazzo gli allenamenti di basket gratuitamente; questa opportunità va recuperata, sia per coloro che non possono permettersi i costi di un'attività così importante sotto il profilo fisico, relazionale ed educativo ma anche per i genitori stessi di Ruggero che investono energie, risorse ed aspettative rispetto al fatto che Ruggero, pur non essendo più tra noi, continui ad essere presente nella memoria di tutti noi e che il suo ricordo si concretizzi anche con progetti benefici - puntualizza Sprio lasciando trasparire amarezza - Con la collega assessore di Albissola Marina Silvia Tremolati abbiamo portato i saluti ed i ringraziamenti delle nostre Amministrazioni Comunali. Abbiamo espresso il nostro plauso agli organizzatori dell'evento, il ringraziamento ai genitori di Ruggero ed i complimenti a tutti i piccoli sportivi. Quando lo sport è davvero sociale ed educativo. Quando lo sport è davvero un modello virtuoso da prendere come esempio positivo".