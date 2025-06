Il caso Imperia calcio irrompe al Beach Soccer Tour, il sindaco Scajola promette: “Tutto ok tra pochi giorni”

La sabbia rovente della Marina di Porto Maurizio non ha fatto in tempo a scaldarsi per il calcio d’inizio del Domina Beach Soccer Tour, che a irrompere nella manifestazione internazionale è arrivato un fuori programma. Poco prima dell’inizio delle semifinali, un gruppo di ultras dell’Imperia Calcio ha esposto uno striscione polemico rivolto alla dirigenza nerazzurra, attirando l’attenzione — e il disappunto — dei rappresentanti di DAZN, media partner del torneo, che hanno minacciato la sospensione dell’evento.

Attimi di forte tensione, subito placati dall’intervento diretto del sindaco Claudio Scajola, che ha voluto rassicurare i tifosi più accesi a proposito della situazione societaria dell’Imperia Calcio: “La questione della cessione del club si risolverà tra pochi giorni”, ha dichiarato il primo cittadino, riportando la calma e consentendo il regolare svolgimento del torneo.

Con il ritorno alla normalità, il beach soccer è tornato protagonista tra una folta cornice di appassionati e tifosi. Nella prima semifinale, l’Argentina ha superato la Francia per 7-4 in una gara spettacolare e ricca di gol. Subito dopo, l’Italia ha dominato l’Albania con un netto 8-3, grazie anche alle reti di Falconieri e Rolando Bianchi, due dei protagonisti più acclamati dal pubblico.

Ma, mentre la Nazionale si prepara alla finalissima, a preoccupare i tifosi nerazzurri resta il futuro dell’Imperia Calcio. La trattativa tra il gruppo dirigente uscente e l’imprenditore emiliano Pino Ruggieri si sta protraendo da mesi in un estenuante tira e molla. Ruggieri, dopo l’ultimo incontro con il presidente uscente Fabrizio Gramondo, ha dichiarato che le prossime settimane saranno “decisive”, confermando di avere finalmente in mano l’intera documentazione contabile, compresa l’analisi dell’esposizione debitoria accumulata negli ultimi anni.

Nel frattempo, lo spettacolo continua sulla spiaggia. Oggi, domenica 8 giugno, gli appuntamenti conclusivi: alle 17 la finale per il terzo posto tra Albania e Francia, alle 18 la finalissima tra Italia e Argentina, seguita dalle premiazioni.