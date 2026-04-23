Basket | L'Under 17 della Cestistica Savonese centra i playoff, la presidentessa Oggero: "Per noi è un risultato storico"

La formazione Under 17 maschile della Cestistica Savonese scrive una pagina significativa della propria storia sportiva, centrando al primo tentativo la qualificazione ai playoff in un campionato di alto livello.

Al di là del piazzamento, è stato fondamentale nel corso della stagioneanche il contributo delle famiglie, presenza costante sugli spalti e autentico “sesto uomo” per i ragazzi guidati da coach Valerio Valle, seguiti in tutta la Liguria con partecipazione e sostegno.

Ora l’attenzione si sposta sulla fase decisiva del campionato. Nei quarti di finale playoff, i biancoverdi affronteranno il Valpetronio Basket, quarta forza del girone, in una serie al meglio delle tre partite. Un confronto che si preannuncia equilibrato, anche alla luce dell’ultimo precedente: proprio nell’ultima giornata di regular season, infatti, la Cestistica Savonese si è imposta per 61-65 sul campo di Casarza Ligure, lanciando un segnale importante in vista della serie.



Il programma prevede Gara 1 il 26 aprile 2026 alle ore 11:30 a Casarza Ligure, Gara 2 il 4 maggio alle ore 19:00 al PalaPagnini di Savona e un’eventuale Gara 3 il 7 maggio, nuovamente a Casarza Ligure. Particolare attesa per la sfida casalinga, dove si prevede una cornice di pubblico significativa a sostegno della squadra.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su YouTube e sulla piattaforma Cestistica TV, permettendo a tifosi e appassionati di seguire da vicino il cammino playoff della formazione ligure.



A sottolineare il valore del traguardo raggiunto è stata la presidentessa Mirella Oggero, che ha dichiarato:

“Questa qualificazione ai playoff rappresenta per noi un risultato storico. Si tratta infatti della prima partecipazione del nostro settore maschile a un campionato di altissimo livello come l’Under 17 Gold, e riuscire fin da subito a raggiungere i playoff è motivo di grande orgoglio per tutta la società.

È un traguardo che assume ancora più valore considerando che questo gruppo è nato appena un anno e mezzo fa. Dietro questo risultato c’è un lavoro costruito giorno dopo giorno, fatto di impegno, crescita e grande spirito di squadra.

Non lo consideriamo un punto di arrivo, ma una tappa fondamentale di un percorso più ampio. Stiamo costruendo qualcosa con pazienza e ambizione, convinti che questo gruppo potrà regalarci importanti soddisfazioni anche in futuro.

Un ringraziamento va ai ragazzi, allo staff e alle famiglie, che ogni giorno contribuiscono a rendere possibile tutto questo.”