Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Respinto il ricorso della Nolese, la coppa resta all'Andrea D'Oria

Clima teso e strascichi disciplinari pesanti dopo la sfida di Coppa Liguria di Seconda Categoria tra Nolese e L'Andrea D'Oria. Il Giudice Sportivo ha infatti respinto il ricorso presentato dalla società biancorossa, confermando il risultato maturato sul campo: 1-2 in favore degli ospiti.

La Nolese aveva contestato la regolarità della gara, lamentando una conclusione irregolare a causa della sospensione anticipata causata dalla rissa finale. Il preannuncio di ricorso era stato depositato nei tempi previsti. Tuttavia, il ricorso vero e proprio, trasmesso il 17 aprile alle ore 19:19, è risultato fuori termine rispetto a quanto stabilito dal regolamento

Secondo la normativa, infatti, il ricorso doveva essere presentato entro le ore 18:00 del giorno successivo alla gara. Questo vizio procedurale ha portato al rigetto dell’istanza, rendendo definitiva l’omologazione del risultato.

Il finale di gara, precisamente al 45’+5 del secondo tempo, è stato segnato da una rissa estesa ai tesserati delle due squadre.

Entrambe le società sono state sanzionate con un’ammenda di 300 euro per il comportamento dei propri giocatori, coinvolti in una colluttazione con schiaffi, calci e pugni.

Pesante anche il bilancio delle espulsioni:

Tre giornate di squalifica per Federico Rancati (Andrea D’Oria), protagonista attivo della rissa

Tre giornate anche per Nicolò Strada (Andrea D’Oria), espulso però al 16’ st per uno schiaffo a gioco lontano.



Sul fronte Nolese, sanzioni identiche per:

Matei Acojocaritei, Filippo Bertozzi, Francesco Bruni, Massimiliano Ferlaino, Nicolò Restuccia.

