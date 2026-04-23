Giudice Sportivo | Prima Categoria, tutte le sanzioni nei quattro gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 18/ 4/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
SANNINO ROBERTO (COGORNESE)
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PAGANO DANILO (CELLA 1956)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
MARGARI LUCA (ATLETICO QUARTO)
AMMONIZIONE (III INFR)
NERVI MAURIZIO (ROSSIGLIONESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
DELLA MAGGIORA LUCA (CEPARANA CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
Al 45+5 st, protestava nei confronti del ddg e contestualmente dava una leggera spinta sulla spalla al ddg con entrambe le mani, senza provocare conseguenze lesive. La sanzione tiene conto del ruolo di capitano ricoperto per la gara sia la particolare tenuità del gesto.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)
Alla notifica del provvedimento di ammonizione per proteste rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose e minacciose.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
GIBERTONI ALESSIO (CELLA 1956)
IANNICELLA MATTIA (CELLA 1956)
Al 38' rivolgeva al ddg espressioni irriguardose e lievemente ingiuriose.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)
BISIO ANDREA (MULTEDO 1930)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PIMENTEL GIANMARCO (COGORNESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
MARCHELLI DIEGO (ROSSIGLIONESE)
DOGA MATTIA (VALSECCA SPORT & FUN)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CANESSA GIACOMO (BORGO RAPALLO 98)
BLEVE FRANCESCO (BRU.BORG.LUX)
GIACOPELLO DAVIDE (CASARZA LIGURE)
BENESKHOUNE YOUNES (G.S. GRANAROLO)
BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)
PICCARDO MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
SCACCIANOCE DANIELE (RABONA VIA DELLACCIAIO)
LAGUNA EDOARDO (ROSSIGLIONESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
SAID ALI SALEM ELS AHMED (CASARZA LIGURE)
CODDA PAOLO (PANCHINA)
CAFIERO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)
CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)
DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)
SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DONATI FRANCO (BARGAGLI SAN SIRO)
PONS RICCARDO (BORGO RAPALLO 98)
QUARANTA MATTIA (BRU.BORG.LUX)
SANGUINETI FEDERICO (CASARZA LIGURE)
ANTONINI FILIPPO (CELLA 1956)
SCIROCCO ANDREA (CEPARANA CALCIO)
TAZZER MARCO (POLIS. PIEVE LIGURE)
TURINESE MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)
DE LUCIA FRANCESCO PIO (RIOMAIOR 1965)
VELEZ MONTOYA JUAN CAMILO (RIOMAIOR 1965)
DI FRANCISCA MATTEO SALVATOR (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (XI INFR)
PELLISTRI FEDERICO (BRU.BORG.LUX)
PULINA MATTEO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
BROSO FRANCESCO (DINAMO SANTIAGO)
OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
ARCIDIACONO ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
BERTOLA DENNIS (ROSSIGLIONESE)
BRANCA RENATO (TORRIGLIA 1977)
FRATERRIGO DARIO (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE (VII INFR)
ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)
DI DATO EMANUELE (BORGORATTI)
PAGANO JACOPO (CELLA 1956)
ALY LUCA (DINAMO SANTIAGO)
ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)
FAZIO MATTEO (RIOMAIOR 1965)
MACCIO MIRKO (ROSSIGLIONESE)
ROLANDELLI DIEGO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
SCARDIGNO GIOVANNI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
SUSINI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
PADI NICOLO (CASARZA LIGURE)
PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)
RUGARI JACOPO (COGORNESE)
AUGIMERI MATTEO (DINAMO SANTIAGO)
PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)
GHIRLANDA FRANCESCO (PANCHINA)
CATALDO SIMONE (PRIARUGGIA G.MORA)
FRANCESCHINI MANUEL (RIOMAIOR 1965)
PICCARDO LUCA (ROSSIGLIONESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
PAPINI MARCO (CELLA 1956)
CIZMJA DRITAN (COGORNESE)
MORETTINI FABIO (FORZA E CORAGGIO)
PARODI ANDREA (G.S. GRANAROLO)
PAINI GIANLUCA (OLD BOYS RENSEN)
PODDA MATTIA (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE (II INFR)
PAFFUMI NICOLO (ATLETICO QUARTO)
MICHELETTA RUBEN (BORGO RAPALLO 98)
IANNICELLA MATTIA (CELLA 1956)
AGOTANI MATTIA (MAROLACQUASANTA)
TRUFFELLO ALESSIO (MAROLACQUASANTA)
RUSCA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)
ANGELOTTI GIACOMO (RIOMAIOR 1965)
AMMONIZIONE (I INFR)
LAZRI MARCO (BORGORATTI)
LO CICERO LUCA (G.S. GRANAROLO)
SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
FLORESE FELICE (IRON FOX AMEGLIESE)
PISCITELLI FILIPPO (MULTEDO 1930)
NIANG MOUHAMED (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
GARE DEL 19/ 4/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA €150,00 RICCO LE RONDINI
Per la condotta dei propri sostenitori i quali rivolgevano ad alcuni giocatori della squadra ospitata espressioni ingiuriose e minacciose.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 14/ 5/2026
CODEGLIA EMANUELE DANIEL (RICCO LE RONDINI)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2026
MOLINARO GIANLUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MANFREDI GABRIELE (CADIMARE CALCIO)
Durante un’azione di gioco, ma disinteressandosi del pallone, colpiva con una manata la schiena di un avversario, senza provocare conseguenze lesive, quindi, mentre lasciava il tdg si scambiava con alcuni tifosi alcune espressioni ingiuriose.
BENCIVENGA DANIELE (OLIMPIC 1971)
Al 45+1, durante i festeggiamenti per il gol segnato dalla propria squadra, entrava sul tdg e rivolgeva al capitano avversario espressione antisportiva colpendolo con un leggero schiaffo al volto.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)
MARINI GIACOMO (DEGO CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
UGOLINI MASSIMO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
FEDRI CHAVEZ (OLIMPIC 1971)
AMBROSINI ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)
COMIOTTO MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
GLORIA DANIELE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)
WINTOUR PHILIP (SAN LORENZO DELLA COSTA)
TESTI JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
LESKAJ SUEL (VELOCE 1910)
MARZANO GIOELE (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)
AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)
BRIGNONE ANDREA (DEGO CALCIO)
SIRI MASSIMO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BAGNASCO LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
VIGNAROLI MATTEO (BORGHETTO 1968)
META ARVI (CENGIO)
ENRICO FABIO (CISANO)
LIMONTA NICOLO (OLIMPIC 1971)
FEJZILLARI XHONI (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
FANCELLU FABIO (SPERANZA 1912 F.C.)
TOMASI LORENZO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
BANCHIERI EDOARDO (CAMPESE F.B.C.)
AMMONIZIONE (XI INFR)
EL HAMLACHI MOHAMED MEHDI (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
DE MARTINI ALESSANDRO (F.C.LAVAGNA 2.0)
LATTANZI PIETRO (LERICI F.C.)
CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)
LO BUE ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CASU FEDERICO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)
CANESSA TOMMASO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
VALLE PIETRO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
ESPOSITO CLAUDIO (VELOCE 1910)
BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CIANCI ROBERTO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
MORACHIOLI LORENZO (CADIMARE CALCIO)
DOCI GENTIAN (DEGO CALCIO)
GAVASSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
SCOTTO STEFANO (PEGLIESE)
CAROCCI LORENZO (SPERANZA 1912 F.C.)
LODOVICI NICOLO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
COLOMBO ANDREA (BOLANESE)
SYLLA ABDULAYE (CENGIO)
ARRIGO LUCA (GOLFO DIANESE 1923)
NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)
ROTOLO CARMELO KEVIN (OSPEDALETTI CALCIO)
TURRINI ALEX (OSPEDALETTI CALCIO)
CIMIERI ANURA (PSM RAPALLO)
GALLIO FEDERICO (PSM RAPALLO)
FUSETTI LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)
GNOCCHI FRANCESCO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
BATTAGLIA MARCO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
CAROSIO GIUSEPPE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
AMMONIZIONE (II INFR)
GIORDANO CLAUDIO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
CECCHINELLI MANUEL (BOLANESE)
DI BELLA ANDREA (BORGHETTO 1968)
CROCE FABIO (CENGIO)
ARDISSONE AMEDEO (CISANO)
STRAZZACAPA ANDREA (DEGO CALCIO)
BACIGALUPO FRANCESCO (F.C.LAVAGNA 2.0)
GIACOPETTI MATTIA (PEGLIESE)
RANNE AUGUSTO (VIRTUS DON BOSCO)
SAMBARINO GIULIO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GALLO FABIO (ALTARESE 1929)
GUASTAMACCHIA NICOLO (ALTARESE 1929)
SANFILIPPO GIOELE (BORGHETTO 1968)
BOLLA ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)
ZRELLI OMAR (CAMPOROSSO)
PICCARDI ALESSANDRO (DEGO CALCIO)
PALLANCA SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)
DI NARDO DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)