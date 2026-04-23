Giudice Sportivo | Promozione. Sono ben 11 i giocatori delle squadre savonesi fermati per il fine settimana

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 19/ 4/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 7/ 5/2026
DANIELE GIACOMO (CAPERANESE 2015)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/ 4/2026
MAUGERI JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2026
TOVANI PIERLUIGI (SAN CIPRIANO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
FABIANI PAOLO (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (VI INFR)
ALESSI DIEGO (FINALE)
AMMONIZIONE (III INFR)
FOPPIANO MAURO (LITTLE CLUB JAMES)
AMMONIZIONE (II INFR)
BERLINGHIERI FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MATA ARMAND (LEGINO 1910)
PIACENTINI RICCARDO (LEGINO 1910)
TURONE NICOLO (SAVONA F.B.C. 1907)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GARIBBO DAVIDE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
PERRIER SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
MAZZINO DAVIDE (CAPERANESE 2015)
RENDA LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
TAKU STIVEN (CERIALE PROGETTO CALCIO)
BONACORSI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BELLOTTI EMILIANO (FINALE)
FERRARI RICCARDO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
TOBIA ALESSIO (LEGINO 1910)
BARBERO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)
ARDIGO ANTONIO ALFREDO (SAMPIERDARENESE)
VICINI JACOPO (SAN CIPRIANO)
DITILLO LUIGI (SANTERENZINA)
CRUDELI MATTEO AGOSTINO (SERRA RICCO 1971)
PIROLI NELSON (VALLESCRIVIA 2018)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
SANGUINETI ANDREA (CAPERANESE 2015)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
CASTAGNA AMERIGO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)
MANZI LORENZO (SAMPIERDARENESE)
SCHIRRU MICHELE (SAVONA F.B.C. 1907)
PALMISANO DANIEL (SUPERBA CALCIO 2017)
TIVEGNA ERIC (TARROS SARZANESE SRL)
UNGARO LUCA (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (XI INFR)
CALVI SAMUELE (MASONE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
DI PIETRO ANTONIO (ANGELO BAIARDO)
PORRO ALBERTO (ANGELO BAIARDO)
MELEGAZZI FEDERICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
FULGONI FILIPPO (CAPERANESE 2015)
CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
BARDI ALESSIO (MASONE)
GARZON DANIELE (MASONE)
PLACIDO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (VII INFR)
BASSO THOMAS (ALBISSOLE 1909)
SPATARI MANUELE (CA DE RISSI SG)
PIANA MATTEO (LEGINO 1910)
LUPI JACOPO (MASONE)
LIGUORI VALERIO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
DIELI AARON (INTERCOMUNALE BEVERINO)
PERASSO SIMONE (SAN CIPRIANO)
VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)
CALCAGNO MATTEO (SAVONA F.B.C. 1907)
COLOMBO EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
SEVERI SIMONE (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (III INFR)
APICELLA NICOLO (ALBISSOLE 1909)
CINEFRA LORIS (CAPERANESE 2015)
PAITA ELIA (MAGRA AZZURRI)
NELLI ENRICO (SAVONA F.B.C. 1907)
OROFINO PIETRO (SERRA RICCO 1971)
SACCO GIACOMO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (II INFR)
CALDERONE ANDREA (ANGELO BAIARDO)
GATTO PIERLUIGI (ANGELO BAIARDO)
COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
BARONE DANIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
SCHIAFFINO DIMITRI (LEVANTO CALCIO)
CASANOVA ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)
DURANTE CHRISTIAN (SAMPIERDARENESE)
GAGGERO FEDERICO (SAMPIERDARENESE)
PAGLIARI LEONE (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (I INFR)
CERRUTI ALESSANDRO DIMI (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
PAMPARARO ANDREA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
RAVECCA ALESSIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
COZZANI NICOLO (SANTERENZINA)
PELLINI ANDREA (SANTERENZINA)
VULTAGGIO GIANLUCA (SUPERBA CALCIO 2017)