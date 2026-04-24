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Calcio | 24 aprile 2026, 12:21

Calcio | Eccellenza: playoff, playout e possibile spareggio, il Comitato Ligure fissa le date

Calcio | Eccellenza: playoff, playout e possibile spareggio, il Comitato Ligure fissa le date

Definito il quadro finale della stagione sportiva del Campionato di Eccellenza 2025/2026, con il calendario che entra nella fase decisiva tra regular season, spareggi e verdetti di promozione e retrocessione.

La ultima giornata di campionato è fissata per domenica 26 aprile 2026, giornata che chiuderà definitivamente la stagione regolare e delineerà la griglia completa delle fasi successive.

Il percorso verso la promozione attraverso i playoff si articolerà in due turni:

Primo turno: domenica 3 maggio 2026Secondo turno: domenica 10 maggio 2026

Anche la lotta salvezza seguirà un calendario articolato per i playout:

Primo turno (andata): domenica 3 maggio 2026Primo turno (ritorno): domenica 10 maggio 2026

Eventuale turno aggiuntivo: domenica 17 maggio 2026, qualora fosse necessario per definire i meccanismi di promozione e retrocessione.

Nel caso in cui si rendesse necessario uno spareggio, la gara sarebbe programmata per domenica 3 maggio 2026, con conseguente slittamento di una settimana dell’intera fase interessata.

redazione

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