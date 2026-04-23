Giudice Sportivo | Eccellenza. Tra i savonesi un turno di stop a Iorio e Halaj

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 19/ 4/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 7/ 5/2026
BURASTERO ROBERTO (SAN FRANCESCO LOANO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 7/ 5/2026
GALLOTTI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
BIANCO GIANLUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GALLOTTI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
POMO FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
HALAJ SERGIS (SAN FRANCESCO LOANO)
BOERO LUCA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DIAKHATE ABDOULAYE (RIVASAMBA H.C.A.)
A fine gara strattonava per la maglia un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
TROCINO LORENZO FRANCES (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BONANNO PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
BARTOLETTI LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PELISSA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
MOLTEDO LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
IORIO ELIA (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
GIGLIO GIUSEPPE (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAMPELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CAPPELLARI TOMMASO (MILLESIMO CALCIO)
CIGLIUTTI MANUEL (MILLESIMO CALCIO)
PELLICANO FRANCESCO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (XI INFR)
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
VIETINA ALESSIO (FEZZANESE)
SIGHIERI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
GARBARINO ALESSIO (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (VII INFR)
QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (VI INFR)
DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
YMERI ARTURO (BUSALLA CALCIO)
MAZZOLA ANDREA VINCENZO (FEZZANESE)
SCARANTINO FEDERICO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
AMMONIZIONE (III INFR)
CROCE MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
DI MATTIA ANDREA (CARCARESE)
FERRARO MARCO (CARCARESE)
BECCARELLI FILIPPO (FEZZANESE)
MEDUSEI SEBASTIANO (FEZZANESE)
CARTA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
MUKAJ LUIS (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ZANETTI LEONARDO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)
AGATE ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)
PARE DJIBRILL (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (II INFR)
IEMOLO NDIAYE KARIM (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
MANCUSO DAVIDE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
MURA EDOARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)