Calcio | Promozione. Gli arbitri e gli assistenti per la penultima giornata, Albissole - Serra Riccò a Cambiaso

ALBISSOLE 1909 – SERRA RICCO’ 1971
Arbitro: Thomas Cambiaso (Sez. Imperia)
Assistente 1: Anton Giulio Ermini (Sez. Genova)
Assistente 2: Marco Antonio Pilozo Calie (Sez. Genova)
BAIA ALASSIO AUXILIUM – CERIALE CALCIO
Arbitro: Stefano Romero (Sez. Savona)
Assistente 1: Nicolo' Filippi (Sez. Savona)
Assistente 2: Alessio Tagliero (Sez. Savona)
LITTLE CLUB JAMES – SUPERBA CALCIO 2017
Arbitro: Tommaso Miraglia (Sez. Imperia)
Assistente 1: Emmanuel Crova (Sez. Chiavari)
Assistente 2: Alessandro Valdi (Sez. Chiavari)
MASONE – CA DE RISSI SG
Arbitro: Ramez Fousfos (Sez. Albenga)
Assistente 1: Giacomo Ferrari (Sez. Genova)
Assistente 2: Federico Sciortino (Sez. Genova)
PONTELUNGO 1949 – LEGINO 1910
Arbitro: Luca Magaglio (Sez. Imperia)
Assistente 1: Lorenzo Trucco (Sez. Imperia)
Assistente 2: Kaltoum El Fary (Sez. Savona)
SAMPIERDARENESE – PRAESE 1945
Arbitro: Francesco Righetti (Sez. Genova)
Assistente 1: Alessandro De Lucia (Sez. Genova)
Assistente 2: Filippo Masini (Sez. Genova)
SESTRESE BOR. 1919 – FINALE LIGURE
Arbitro: Andrea De Longis (Sez. Chiavari)
Assistente 1: Francesco Monaci (Sez. Genova)
Assistente 2: Francesco Da Canal (Sez. Genova)