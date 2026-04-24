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Calcio | 24 aprile 2026, 12:46

Calcio | Promozione. Gli arbitri e gli assistenti per la penultima giornata, Albissole - Serra Riccò a Cambiaso

Calcio | Promozione. Gli arbitri e gli assistenti per la penultima giornata, Albissole - Serra Riccò a Cambiaso

ALBISSOLE 1909 – SERRA RICCO’ 1971

Arbitro: Thomas Cambiaso (Sez. Imperia)

Assistente 1: Anton Giulio Ermini (Sez. Genova)

Assistente 2: Marco Antonio Pilozo Calie (Sez. Genova)
 

BAIA ALASSIO AUXILIUM – CERIALE CALCIO

Arbitro: Stefano Romero (Sez. Savona)

Assistente 1: Nicolo' Filippi (Sez. Savona)

Assistente 2: Alessio Tagliero (Sez. Savona)
 

LITTLE CLUB JAMES – SUPERBA CALCIO 2017

Arbitro: Tommaso Miraglia (Sez. Imperia)

Assistente 1: Emmanuel Crova (Sez. Chiavari)

Assistente 2: Alessandro Valdi (Sez. Chiavari)
 

MASONE – CA DE RISSI SG

Arbitro: Ramez Fousfos (Sez. Albenga)

Assistente 1: Giacomo Ferrari (Sez. Genova)

Assistente 2: Federico Sciortino (Sez. Genova)
 

PONTELUNGO 1949 – LEGINO 1910

Arbitro: Luca Magaglio (Sez. Imperia)

Assistente 1: Lorenzo Trucco (Sez. Imperia)

Assistente 2: Kaltoum El Fary (Sez. Savona)
 

SAMPIERDARENESE – PRAESE 1945

Arbitro: Francesco Righetti (Sez. Genova)

Assistente 1: Alessandro De Lucia (Sez. Genova)

Assistente 2: Filippo Masini (Sez. Genova)
 

SESTRESE BOR. 1919 – FINALE LIGURE

Arbitro: Andrea De Longis (Sez. Chiavari)

Assistente 1: Francesco Monaci (Sez. Genova)

Assistente 2: Francesco Da Canal (Sez. Genova)

redazione

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