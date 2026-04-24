Calcio | 24 aprile 2026, 11:58

Calcio | Eccellenza, le designazioni arbitrali per l'ultima giornata, arbitro da Torre del Greco per Campomorone - Arenzano

Corellino dirigerà Genova Calcio - Voltrese

Corellino dirigerà Genova Calcio - Voltrese

CAMPOMORONE SANT OLCESE – ARENZANO FOOTBALL CLUB

Arbitro: Luigi Ascione (Sez. Torre del Greco)

Assistente 1: Andrea Amadei (Sez. Genova)

Assistente 2: Jetmir Hasa (Sez. Albenga)
 

CARCARESE – SPORTING TAGGIA SANREMO

Arbitro: Mattia Schenone (Sez. Genova)

Assistente 1: Luca Ingenito (Sez. Genova)

Assistente 2: Daniele Pistis (Sez. Genova)
 

FEZZANESE – ATHLETIC CLUB ALBARO

Arbitro: Davide Lo Presti (Sez. Messina)

Assistente 1: Vesselin Adriano Torrero (Sez. Genova)

Assistente 2: Samuele Marchetti (Sez. Chiavari)
 

FOOTBALL GENOVA CALCIO – VOLTRESE VULTUR SSDARL

Arbitro: Rodolfo Corellino (Sez. Genova)

Assistente 1: Lorenzo Toro (Sez. Chiavari)

Assistente 2: Edoardo Bondi (Sez. Genova)
 

GOLFOPARADISOPRORECCO C.A. – SAN FRANCESCO LOANO

Arbitro: Luigi Ucci (Sez. Genova)

Assistente 1: Giuseppe Pasquariello (Sez. Novi Ligure)

Assistente 2: Federico Di Benedetto (Sez. Novi Ligure)
 

MOLASSANA BOERO A.S.D. – BUSALLA CALCIO

Arbitro: Andrea Martino (Sez. Savona)

Assistente 1: Palmiro Lisei Scandale (Sez. Genova)

Assistente 2: Davide Biggi (Sez. Genova)
 

PIETRA LIGURE 1956 – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

Arbitro: Igor Nicola Viviani (Sez. Genova)

Assistente 1: Florjana Doci (Sez. Savona)

Assistente 2: Andrea Chiefalo (Sez. Savona)
 

RIVASAMBA H.C.A. – MILLESIMO CALCIO

Arbitro: Giacomo Fraticelli (Sez. Genova)

Assistente 1: Catello Gasparo (Sez. Genova)

Assistente 2: Filippo Morbelli (Sez. Albenga)

