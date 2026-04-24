Calcio | Ribaltone Villanovese, 3-0 a tavolino al Camporosso e qualificazione ai playoff in tasca

La Villanovese conquista matematicamente l’accesso ai playoff del campionato grazie al pronunciamento del Giudice Sportivo relativo alla gara di domenica scorsa contro il Camporosso U21.
La partita era terminata sul campo con il punteggio di 2-2, ma gli arancioblu hanno ottenuta l'intera posta in palio grazie alla posizione irregolare di ben cinque calciatori avversari, sanzionati per aver superato il limite di utilizzo previsto dal regolamento.
Nonostante il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali legati ai termini di presentazione, l’organo giudicante ha comunque disposto l’applicazione delle sanzioni previste, tra cui la sconfitta a tavolino per 0-3 a carico dei ponentini.
Tre punti fondamentali per gli ingauni che, tornando a tre lunghezze dal Vallecrosia, si qualificano per gli spareggi promozione.
Sempre il Giudice Sportivo ha sanzionato la Polisportiva Sanremo 2000 con la sconfitta a tavolino a favore del San Bartolomeo Cervo.