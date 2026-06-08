Calciomercato | Rumor Carcarese, accelerata per Akkari, Cirillo e Damonte

Il prossimo campionato di Eccellenza si annuncia di altissimo livello e la Carcarese è ben determinata a farsi trovare pronta all'appuntamento.

Negli uffici del Corrent si lavora intensamente tra conferme e operazioni in entrata, con diversi profili individuati per regalare a mister Enrico Valmati una rosa competitiva fin dalle prime battute della stagione.

Le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni stanno assumendo contorni sempre più concreti e i primi movimenti di mercato sembrano ormai delineati.

Tra i pali appare vicino l'approdo di Elia Cirillo. L'estremo difensore classe 2003, con esperienze tra Vado, Grosseto, Gelbison e Fossano, era tornato in Liguria la scorsa estate per vestire la maglia della Voltrese e potrebbe ora rappresentare il primo tassello della nuova Carcarese.

Per le corsie esterne prende quota la candidatura di Alessandro Damonte. L'ex Savona e Celle Varazze garantirebbe la giusta propulsione sulle corsie laterali biancorosse.

Proprio dal Celle Varazze potrebbe arrivare anche il rinforzo destinato al reparto avanzato. Il nome più caldo è quello di Sedki Akkari, protagonista della scalata della civette in Serie D. Un innesto che andrebbe ad alimentare le aspettative attorno a un potenziale tridente di assoluto spessore, completato da Elia Zunino e Francesco Brignone.