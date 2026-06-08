Rugby. Italia - Argentina al Luigi Ferraris di Genova. Prevendita aperta, ecco i prezzi

Azzurri a Torino contro il Sudafrica, a Genova contro l’Argentina ed a Udine contro le Isole Fiji
La Federazione Italiana Rugby informa che da giovedì 4 giugno sono disponibili alla vendita i biglietti per le gare interne della Squadra Nazionale Maschile nel Nations Championship 2026.
L’appuntamento con le Northern Hemisphere Series, le gare casalinghe della nuova competizione internazionale che vede impegnate le dodici migliori squadre del panorama internazionale, vedrà Lamaro e compagni impegnati sabato 7 novembre all’Allianz Stadium di Torino contro il Sudafrica con biglietti a partire da 32€, sabato 17 novembre al “Ferraris” di Genova contro l’Argentina (da 12€) per poi chiudere il 21 novembre al Bluenergy Stadium di Udine contro le Fiji (da 35€).
I biglietti sono acquistabili in esclusiva su federugby.ticketone.it
Anche per la finestra internazionale di novembre 2026, dedicata al nuovo format di competizione che prenderà il via in luglio, la Federazione metterà a disposizione delle società affiliate la PromoClub, consentendo ai Club ed ai tesserati di accedere a condizioni e coinvolgendo al fianco degli Azzurri di Quesada l’intera comunità rugbistica italiana.
Questi i prezzi interi dei biglietti per le gare interne dell’Italia nel Nations Championship 2026:
Italia v Sudafrica - Torino, Allianz Stadium - sabato 7 novembre, ore 12.40
Nord 1 e Sud 1 - da 32€
Est 2 - da 41€
Est 1 - da 61€
Ovest 1 - da 71€
-
Italia v Argentina - Genova, Stadio “Luigi Ferraris” - sabato 14 novembre, ore 12.40
Gradinate - 12€
Distinti Laterali - 40
Distinti Centrali - 50€
Tribuna Ovest - 60€
-
Italia v Fiji - Udine, Bluenergy Stadium - sabato 21 novembre, ore 17.40
Curve - 35€
Curve Premium - 40€
Distinti - 45€
Tribuna Distinti Special - 50€
Tribune Laterali - 50€
Tribuna Centrale Nord/Sud - 70€