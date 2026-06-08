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Calcio | 08 giugno 2026, 17:07

Calcio | Prima Categoria. La panchina dell'Oneglia va ad Alessandro Ambrosini

Con lui il vice Griseri e il preparatore dei portieri Fratini

Calcio | Prima Categoria. La panchina dell'Oneglia va ad Alessandro Ambrosini

Anche dall'estremo ponente ligure arrivano i primi annunci in merito alla prossima stagione sportiva.

Alessandro Ambrosini passa dalla scrivania alla panchina, L'ex giocatore dell'Imperia sarà infatti il tecnico della prima squadra dell'Oneglia.
 

L'annuncio:

"L'attesa è finita: Alessandro Ambrosini è l'allenatore della 1^ squadra.

"Ambro" lascia l'incarico di Direttore Tecnico e dopo un anno al fianco di Massimo Casella prende la guida tecnica.

Grinta, esperienza e carisma da vendere è l'uomo giusto per guidare la squadra nella stagione 2026/2027.

Al suo fianco ci saranno Alessandro Griseri come vice allenatore e Alessio Fratini come preparatore dei portieri

Buon lavoro Alessandro".

Redazione

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